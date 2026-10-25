La medetomidina, un sedante veterinario utilizado habitualmente para anestesiar animales de gran tamaño, se ha convertido en una nueva droga que está generando preocupación en Estados Unidos y Europa. Conocida en la calle como ‘rhino tranq’, ‘mede’ o ‘dex’, esta sustancia se está mezclando con opioides como la heroína y el fentanilo, lo que ha llevado a un aumento significativo de su uso.

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En Estados Unidos, el uso de medetomidina ha aumentado un 950% en un año, detectándose en 46 estados y territorios. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el número de muestras de drogas que contenían medetomidina pasó de 247 en 2023 a 2616 en 2024, y posteriormente a 8233 en 2025, lo que representa un incremento del 215%.

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Advertencias sobre la medetomidina

La agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) ya había advertido en 2025 sobre la detección de este anestésico, que es más potente que el fentanilo. La medetomidina actúa ralentizando la liberación de adrenalina en el cerebro y el cuerpo, siendo entre 100 y 300 veces más potente que la xilacina, otro sedante veterinario.

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El ‘rhino tranq’ se ha encontrado en forma de polvo marrón y comprimidos blancos vendidos como diazepam. Además de mezclarse con opioides, también se ha detectado junto a drogas estimulantes como la cocaína y en tabletas falsificadas de codeína. Su consumo puede provocar efectos graves como taquicardia, desorientación y vómitos intensos, y su sobredosis puede llevar a estados de estupor y síntomas de abstinencia potencialmente mortales.

Expansión en Europa

La medetomidina ha cruzado el Atlántico y ha sido detectada en el Reino Unido. Un informe del organismo escocés de salud pública reveló que se encontró medetomidina en una quinta parte de las muestras de heroína analizadas en Escocia entre marzo y junio de 2025. En Inglaterra, el Sistema de Alerta Temprana sobre Drogas del Gran Manchester ha emitido advertencias sobre la combinación de ketamina y medetomidina, que puede resultar en una sedación extrema y potencialmente mortal.

Además, se ha reportado que la medetomidina se está utilizando como droga para facilitar agresiones sexuales debido a su capacidad para provocar pérdida total del conocimiento y memoria. Expertos en adicciones advierten que el mercado de drogas se está adaptando rápidamente, vendiendo medetomidina como heroína o valium callejero, lo que puede ser letal cuando se combina con otras sustancias depresoras.