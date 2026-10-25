La líder opositora y Premio Nobel de la Paz anuncia su vuelta a territorio venezolano tras múltiples intentos frustrados y un periodo de ausencia superior a nueve meses.

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La principal figura de la oposición antichavista, María Corina Machado, ha anunciado este domingo su regreso a Venezuela después de permanecer casi diez meses fuera del país. Con un mensaje en sus redes sociales en el que ha proclamado «Estoy aquí, con ustedes», la dirigente ha confirmado su retorno al territorio nacional tras superar diversos obstáculos y tras varios intentos fallidos por regresar organizados en los últimos meses mediante distintas vías de transporte desde el extranjero.

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Un retorno marcado por la incertidumbre y los intentos previos

La vuelta de Machado se produce tras un largo periodo de ausencia que comenzó a finales de 2025. Durante los últimos tres meses, la líder opositora había intentado reingresar al país hasta en siete ocasiones utilizando diferentes rutas —en barcos, vuelos comerciales y privados, así como por vía terrestre— desde puntos de partida como Estados Unidos, Panamá y Curazao, operaciones que en su momento se vieron frenadas por motivos de seguridad y las restricciones impuestas por el contexto político.

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Desafío y expectativas en el tablero político

El regreso de la dirigente supone un nuevo giro en la situación del país sudamericano, reavivando el pulso político interno y las expectativas de sus seguidores de cara a la reorganización de la oposición y el proceso de transición democrática. Su presencia física en Venezuela vuelve a colocar a la ganadora del Premio Nobel de la Paz en el centro de la primera línea de la actividad pública nacional.