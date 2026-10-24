El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha visitado la ciudad fronteriza china de Dandong, según informó la agencia surcoreana Yonhap, citando a una fuente gubernamental. Kim cruzó el puente sobre el río Yalu, inaugurado recientemente, para llegar a la provincia china de Liaoning.

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El periódico surcoreano JoongAng Ilbo añadió que Kim fue recibido por el primer ministro chino, Li Qiang, a su llegada. La agencia japonesa Kyodo también reportó restricciones al tráfico en Dandong y dificultades para reservar hoteles, lo que refuerza los rumores sobre la visita de Kim.

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Inauguración del puente entre Corea del Norte y China

El puente sobre el río Yalu fue inaugurado el 15 de octubre, tras años de retrasos. Pionyang lo describió como un símbolo de la amistad con Pekín y un paso para fortalecer el comercio bilateral. La visita de Kim coincide con el 76 aniversario de la entrada de China en la guerra intercoreana.

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La última visita de Kim a China fue en septiembre de 2025, cuando se reunió con Xi Jinping en Pekín durante la conmemoración del 80º aniversario del final de la II Guerra Mundial en el Pacífico.

Rumores sobre encuentros diplomáticos

La visita de Kim se produce poco antes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, donde se espera la presencia de líderes como Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping. Aunque se especula con un posible encuentro entre Trump y Kim, medios internacionales consideran poco probable que ocurra este año.

Trump y Putin han mostrado interés en una reunión trilateral con Xi para discutir la guerra de Ucrania. Sin embargo, Washington y Seúl ven improbable un encuentro entre Trump y Kim, siendo Trump el único presidente estadounidense que se ha reunido con un líder norcoreano, en Singapur en 2018.