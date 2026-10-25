Estados Unidos parece estar distanciándose del presidente ucraniano Volodímir Zelenski, en un momento en que Europa se prepara para asumir un papel más activo en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Zelenski ha expresado públicamente su frustración por los errores de Rusia en las primeras horas de la invasión de Ucrania en 2022, y ha señalado que, aunque no están perdiendo la guerra, están perdiendo muchas vidas y tiempo.

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El expresidente estadounidense Donald Trump ha afirmado que el final del conflicto «está más cerca que nunca» y ha sugerido que Zelenski podría aceptar una congelación del frente. Sin embargo, en Europa, la confianza en Washington se ha debilitado, y se asume que serán los europeos quienes sostendrán los intereses de Kiev en una posible mesa de negociación.

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Europa refuerza su apoyo a Ucrania

La Alta Representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha declarado desde el Parlamento Europeo que los negociadores estadounidenses han estado intentando empujar a Ucrania a rendirse en los términos de Putin, pero que Europa ha estado apoyando a Ucrania. Esta posición es compartida por otros líderes europeos, como el canciller alemán Friedrich Merz y los primeros ministros de los países nórdicos.

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El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, ha estado presente en Oslo junto a representantes de Alemania, Francia y la Comisión Europea para respaldar a Zelenski en su reunión con el enviado de Trump, Steve Witkoff. Las fuentes diplomáticas entienden que la UE necesita aumentar su presencia para evitar que Estados Unidos incline el terreno de juego a favor de Putin.

Nuevas sanciones contra Rusia

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha afirmado que las sanciones contra Rusia no se levantarán hasta que Putin detenga la guerra. Bruselas y los 27 están trabajando en un nuevo paquete de medidas contra Rusia, que sería el vigesimosegundo desde el inicio de la invasión. La UE comparte la tesis de que no es el momento de frenar la presión sobre el Kremlin, especialmente cuando Trump está poniendo todo el peso sobre Zelenski.

Según Reuters, las propuestas de paz de Estados Unidos entregadas a Vladimir Putin incluyen un escenario en el que Ucrania cedería todo el Donbás a Rusia a cambio de garantías de seguridad de la OTAN. Sin embargo, Zelenski ha rechazado repetidamente retirar tropas ucranianas de las áreas restantes del Donbás bajo control ucraniano, ya que considera estas posiciones defensivas estratégicamente importantes para su seguridad futura.

Europa ante el alejamiento de Estados Unidos

Las fuentes diplomáticas concluyen que cuanto más se aleje Estados Unidos de la causa ucraniana, más cerca debe estar Europa de ella. Creen que Trump tiene prisa por un acuerdo que pueda «vender» antes de las elecciones de medio mandato. Además, recuerdan que las críticas de Trump contra Zelenski no son nuevas y que Europa tiene clara su posición.

Kaja Kallas ha resaltado que si Rusia presenta sus exigencias máximas, Europa también debería poner sus exigencias máximas sobre la mesa para equilibrar las negociaciones. Ha reiterado que las sanciones contra Moscú «funcionan» y que no puede ser Putin quien ponga condiciones. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha sido una de las figuras más duras sobre el tema.