Luiz Inácio Lula da Silva ha logrado una histórica victoria en las elecciones presidenciales de Brasil, superando al ultraderechista Flávio Bolsonaro con un 51,78% de los votos. Esta remontada se produce después de que Lula perdiera en la primera vuelta el pasado 4 de octubre, algo sin precedentes en la democracia brasileña.

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La jornada electoral estuvo marcada por incidentes en el transporte, lo que llevó a ampliar dos horas más las votaciones. Estos problemas, junto con complicaciones meteorológicas, provocaron que el candidato derrotado, Bolsonaro, impugnara los comicios alegando que las condiciones afectaron el resultado.

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Incidencias en la jornada electoral

Desde primera hora de la mañana, se registraron problemas en el transporte público que alteraron el funcionamiento de algunos colegios electorales. En Salvador, capital del estado de Bahía, se reportaron quejas sobre la baja frecuencia de autobuses, lo que llevó al Tribunal Regional Electoral a exigir la normalización del servicio y la gratuidad del transporte.

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El tribunal también ordenó la detención del secretario municipal de Movilidad, Pablo Souza, tras una denuncia del Partido de los Trabajadores (PT). Estas incidencias fueron utilizadas por Bolsonaro para cuestionar la legitimidad del proceso electoral y solicitar la anulación de los comicios.

Reacciones tras la victoria de Lula

En su discurso de victoria, Lula destacó la movilización ciudadana y el respaldo a la democracia. Subrayó que la abstención fue menor que en la primera vuelta, con 30 millones y medio de personas que no votaron, dos puntos menos que anteriormente. Lula presentó su triunfo como una expresión del rechazo a las amenazas contra las instituciones.

El presidente electo también criticó la influencia de las grandes plataformas digitales durante la campaña, denunciando una supuesta injerencia exterior y abogando por nuevas regulaciones para las empresas tecnológicas. A pesar de su victoria, Lula reconoció la necesidad de gobernar para todos los brasileños y la importancia de negociar con un Congreso de mayoría conservadora.

Acusaciones y desafíos futuros

Lula no escatimó críticas hacia su adversario, acusando a Bolsonaro de mentir reiteradamente durante la campaña. También se refirió a la movilización de sus seguidores en Sao Paulo como una muestra de que Brasil no acepta ser subyugado.

Por su parte, el entorno de Bolsonaro, incluido su hijo, atribuyó las incidencias de la jornada electoral a una operación entre los jueces y Lula, y cuestionó la extensión del horario de votación. Bolsonaro afirmó que las condiciones impidieron conocer el verdadero apoyo que podría haber recibido, y anunció su intención de pedir la anulación de los resultados.