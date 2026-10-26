Madrid. — Las unidades militares de Estados Unidos desplegadas en Oriente Medio se encuentran en disposición operativa para ejecutar nuevas operaciones ofensivas de gran envergadura contra Irán en un margen de 96 horas tras recibir la orden del presidente Donald Trump, según han apuntado fuentes oficiales de la administración norteamericana citadas por la cadena CNN.

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De acuerdo con los informes de inteligencia y las deliberaciones internas de la planificación militar, el despliegue actual en la región cuenta con la capacidad suficiente para acometer una acción de alcance superior a las intervenciones limitadas del pasado, las cuales se centraron en destruir radares o lanzaderas fácilmente reponibles.

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Preparación de objetivos y previsión de plazos

Mandos del Mando Central de EE. UU. (Centcom) y del Pentágono habrían elaborado una amplia relación de blancos estratégicos que comprende infraestructuras energéticas, instalaciones militares y complejos vinculados al programa nuclear iraní. Diversas fuentes consultadas señalan que la incógnita radica en el momento en que el mandatario estadounidense decidirá dar luz verde a la operación, estimándose que podría producirse antes de que concluya el año, presumiblemente pasada la cita electoral de medio mandato (midterms).

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Ante esta eventualidad, las evaluaciones recientes de los servicios de inteligencia apuntan a que Teherán y los grupos aliados en la zona, como los hutíes, evalúan de manera muy verosímil la amenaza de nuevos bombardeos por parte de Washington e Israel, y barajan una respuesta inmediata contra bases y personal estadounidense en la región en caso de producirse la ofensiva.