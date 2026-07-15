La undécima jornada de la ronda gala presenta un perfil llano de 161,3 kilómetros idóneo para los velocistas, en una edición marcada por el duelo entre Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard.

El Tour de Francia 2026 continúa su andadura este miércoles, 15 de julio, con la disputa de su undécima etapa. Tras arrancar hace más de una semana en Cataluña y con el objetivo de completar los 3.320,7 kilómetros totales previstos hasta la meta final de París, los ciclistas se enfrentan hoy a una jornada propicia para los especialistas del sprint. En un contexto deportivo donde el esloveno Tadej Pogacar busca coronarse con su tercer entorchado consecutivo en la «Grande Boucle» frente a la oposición del danés Jonas Vingegaard, la carrera afronta la cuarta de las siete pruebas llanas programadas en esta 113ª edición.

Horario y detalles de la salida de la undécima etapa

La jornada entre Vichy y Nevers se pondrá en marcha por la tarde. La organización ha fijado la salida neutralizada en la localidad de Vichy para las 13:50 horas (una hora menos en las Islas Canarias). Según las previsiones del libro de ruta de la organización, el pelotón completará el recorrido y cruzará la línea de meta en Nevers alrededor de las 17:31 horas (horario de la península ibérica).

Se espera una jornada de relativa tranquilidad en el pelotón tras el exigente esfuerzo acumulado en las jornadas anteriores de la ronda francesa, que este año cuenta con un menú global de dos contrarrelojes, ocho etapas de montaña, siete llanas y cuatro onduladas.

Recorrido y análisis del perfil de la etapa de hoy

El trayecto de hoy consta de 161,3 kilómetros de recorrido neto. Al tratarse de una jornada catalogada como llana, el pelotón no tendrá que hacer frente a grandes colosos de montaña, por lo que el escenario más probable para la resolución de la victoria es un sprint masivo entre los velocistas más fuertes de la carrera.

A pesar de la catalogación llana del perfil, los corredores tendrán que superar dos pequeñas dificultades puntuables durante el itinerario para evitar la monotonía del trazado:

Cote de Billonniere: una ascensión de 1 kilómetro con una pendiente media del 5,8%.

una ascensión de 1 kilómetro con una pendiente media del 5,8%. Cote de Billy-Chevannes: una subida de 1,4 kilómetros con una rampa media del 5%.

A lo largo del camino hacia la meta en Nevers, la caravana del Tour de Francia transitará por diversos enclaves del país vecino, ofreciendo imágenes de localidades como Loriges, Chemilly, Moulins, Decize o Guerigny, antes de encarar la recta de llegada.

Dónde ver el Tour de Francia 2026 en directo por televisión

Los aficionados al ciclismo en España disponen de diferentes alternativas para seguir las evoluciones de la undécima etapa en directo y de manera online: