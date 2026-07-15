El seleccionador de Inglaterra elogia el juego de la Roja tras su pase a la gran final del Mundial y califica de «impresionante» el nivel del equipo de Luis de la Fuente, justo antes de jugarse el otro billete finalista frente a la albiceleste de Messi.

El eco de la clasificación de España para la final de la Copa del Mundo 2026 sigue resonando con fuerza en el planeta fútbol. El último en sumarse a los elogios hacia el combinado español ha sido el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, quien compareció ante los medios de comunicación en la previa de la otra semifinal que enfrentará a su equipo contra Argentina.

Tuchel, que solo pudo presenciar los primeros 45 minutos del duelo de España contra Francia debido a la preparación de su propio compromiso, se mostró tajante sobre el nivel mostrado por los de Luis de la Fuente:

«Miren el récord que llevan. Parece que España no puede perder. Lo que han hecho es sumamente impresionante; juegan con una marca propia, la ‘marca España’. Cuanto más grande es el escenario, mejor juegan. Les felicito y les rindo homenaje», confesó el técnico alemán.

Concentrados en el «Superclásico» frente a la campeona de Messi

A pesar de los elogios a la Roja, Tuchel tiene la mente puesta en el trascendental choque de esta noche ante Argentina, del que saldrá el rival de España en la final. El técnico restó peso a la histórica rivalidad extrafutbolística entre ambas naciones, prefiriendo centrarse única y exclusivamente en el balón:

Sin mirar al pasado: «No nos adentramos en los eventos históricos. Es un gran partido entre dos gigantes, pero nos centramos en los aspectos tácticos para reducir la tensión de los jugadores».

«No nos adentramos en los eventos históricos. Es un gran partido entre dos gigantes, pero nos centramos en los aspectos tácticos para reducir la tensión de los jugadores». Elogios a Messi: «Su Mundial está siendo inverosímil. No hay palabras para explicar lo que demuestra en el campo; es el líder de un colectivo con muchísima cohesión».

«Su Mundial está siendo inverosímil. No hay palabras para explicar lo que demuestra en el campo; es el líder de un colectivo con muchísima cohesión». Estado de la plantilla: El seleccionador confirmó que toda su plantilla está lista y disponible para el choque, con las únicas excepciones de Henderson y el sancionado Quansah.

A pesar de los errores técnicos que ralentizaron el juego inglés en los cuartos de final ante Noruega, Tuchel confía en que la evolución colectiva de su equipo a lo largo del torneo toque techo esta noche. El técnico sueña con clasificar a Inglaterra y verse las caras en la gran final contra esa España que, a ojos de todo el mundo, parece sencillamente imbatible.