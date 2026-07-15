Las selecciones de Inglaterra y Argentina se miden en el estadio de Atlanta por un billete para la gran final del torneo, en un duelo histórico marcado por la racha goleadora de Harry Kane y Bellingham y las bajas en el lateral derecho del conjunto británico.

El Mundial de Fútbol de 2026 afronta su fase decisiva con la disputa de las semifinales. Este miércoles, 15 de julio, el estadio de Atlanta se convertirá en el escenario de uno de los grandes clásicos del balompié internacional: el enfrentamiento entre las selecciones de Inglaterra y Argentina. El encuentro, que comenzará a las 21:00 horas (hora peninsular española), determinará cuál de los dos combinados nacionales logra el acceso a la gran final del campeonato. Con una rivalidad histórica que trasciende lo deportivo, ambos equipos acuden a la cita con la firme convicción de obtener la victoria.

Un clásico de los mundiales con cuarenta años de historia legendaria

Los enfrentamientos entre Inglaterra y Argentina constituyen mucho más que un simple partido de fútbol debido a los precedentes deportivos y a factores extradeportivos como la Guerra de las Malvinas, un asunto que habitualmente sale a colación cuando se analiza el cruce entre estas dos potencias futbolísticas. A lo largo de la historia, ambas selecciones se han visto las caras en catorce ocasiones, con un balance favorable para el conjunto inglés, que ha sumado seis victorias frente a los tres triunfos de la albiceleste y un total de cinco empates.

En el marco específico de los torneos mundialistas, los dos países se han enfrentado en cinco ocasiones, registrando tres victorias británicas, un empate (que se resolvió con clasificación argentina en la tanda de penaltis) y un triunfo para la escuadra sudamericana. El último precedente general data del año 2005, cuando disputaron un partido amistoso en Ginebra que concluyó con un marcador de 3-2 a favor de Inglaterra.

Varios de estos compromisos han quedado grabados de forma permanente en la historia del fútbol. En el Mundial de 1966, disputado en el estadio de Wembley, la expulsión del recientemente fallecido capitán argentino Rattín originó una monumental disputa entre futbolistas y aficionados, acompañada del lanzamiento de latas de cerveza contra el equipo argentino.

Posteriormente, en México 1986, del que se cumplen ahora cuarenta años, Diego Armando Maradona acaparó todo el protagonismo con la ejecución de la célebre «Mano de Dios» y el catalogado como «Gol del Siglo». El último gran duelo mundialista tuvo lugar en 1998, cuando tras finalizar el tiempo reglamentario con un empate a dos goles, la selección argentina certificó su pase a los cuartos de final en una agónica tanda de penaltis.

El camino de Inglaterra: efectividad goleadora y problemas en el lateral derecho

El conjunto dirigido por Thomas Tuchel se presenta en esta semifinal tras completar algunas de las actuaciones más sólidas de la presente edición del Mundial. Tras superar la fase de grupos sin excesivos contratiempos, la selección inglesa tuvo que esforzarse notablemente en las rondas eliminatorias para derrotar a la República Democrática del Congo por 2-1 y, posteriormente, imponerse al anfitrión México por 2-3 en las dependencias del estadio Azteca. En la ronda de cuartos de final frente a Noruega, el equipo necesitó la aparición de Jude Bellingham para voltear el marcador adverso y sellar la clasificación.

La escuadra británica se ha consolidado como uno de los bloques más contundentes a nivel ofensivo de la competición, acumulando diecisiete goles a favor y mostrando solvencia en la parcela defensiva con únicamente seis tantos recibidos. No obstante, para el decisivo compromiso ante el cuadro de Lionel Scaloni, Tuchel deberá lidiar con ausencias significativas en la banda derecha de la defensa. Quansah no estará disponible por sanción y Reece James arrastra molestias físicas, una circunstancia que obligará al cuerpo técnico a reestructurar la línea defensiva. La nota positiva la firman sus dos principales referencias en ataque: Harry Kane y Bellingham, quienes lideran la ofensiva británica empatados con seis dianas en la tabla de máximos realizadores del torneo.

Horario, retransmisión televisiva y cobertura del partido en directo

La semifinal del Mundial de 2026 entre Inglaterra y Argentina se disputará este miércoles, 15 de julio, a partir de las 21:00 horas (hora peninsular). El partido se podrá seguir de manera gratuita y en riguroso directo a través de la televisión pública en La 1 de RTVE.

Asimismo, los espectadores tendrán a su disposición la retransmisión por internet en streaming mediante la plataforma digital RTVE Play, que además incluirá la opción de seguir el encuentro con narración en catalán. La cobertura del evento se completará con el seguimiento en directo por radio en RNE y la narración minuto a minuto a través de la web oficial RTVE.es.