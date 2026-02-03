A solo seis días de los comicios autonómicos del 8 de febrero, el PSOE ha centrado su campaña en consolidar el apoyo del electorado mayor de 65 años, un segmento clave que podría marcar la diferencia en la pugna por el segundo puesto en las elecciones regionales de Aragón.

Según las últimas encuestas, el Partido Popular (PP) de Jorge Azcón lidera con claridad, mientras que Vox continúa su ascenso, amenazando directamente la posición tradicionalmente ocupada por los socialistas como segunda fuerza política. El PSOE resiste principalmente gracias a su mejor respaldo entre los votantes de mayor edad, donde supera a la ultraderecha, aunque en el conjunto del electorado continúa rezagado respecto a PP y Vox.

Estrategia socialista: revalorización de las pensiones y crítica al PP

La candidata del PSOE a la presidencia del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, ha intensificado sus mensajes en torno a la revalorización de las pensiones, sosteniendo que los logros del Gobierno central en esta materia son un pilar para convencer a los votantes jubilados. El PSOE ha criticado con dureza la postura del PP y de Vox por haber votado en contra de un decreto que incluía la subida de pensiones junto a otras medidas sociales en el Congreso de los Diputados.

Alegría ha señalado que casi 290.000 pensionistas aragoneses podrían verse afectados por la oposición del PP a la revalorización, y ha recordado que durante los años en que el PSOE ha gobernado España las pensiones han subido por encima del índice de precios al consumo, en contraste con la política del PP en gobiernos anteriores.

Una batalla polarizada y sin mayorías claras

La campaña se desarrolla en un clima político tenso, con enfrentamientos directos entre candidatos y debates con temas clave como sanidad, financiación y vivienda, además de la futura configuración del Parlamento aragonés. Las encuestas indican que la fragmentación política podría dificultar la formación de una mayoría absoluta, lo que abre la puerta a pactos y alianzas posteriores al 8-F.

Partidos minoritarios como Aragón-Teruel Existe ya han avanzado su disposición a llegar a acuerdos con otras formaciones para impedir que Vox participe en el futuro gobierno autonómico, calificando de “emergencia” esa posibilidad.

Mientras tanto, el PSOE confía en que movilizar a sus votantes mayores —entre los que mantiene un apoyo superior al de Vox— sea determinante para conservar su posición en la lucha por el liderazgo del arco parlamentario tras las elecciones.