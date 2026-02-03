El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha reforzado su respaldo al expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y ha evitado abrir el debate sobre la renuncia de su acta de diputado, a pesar de la fuerte presión política y social generada por la gestión de la tragedia de la DANA que causó más de 230 fallecidos en la Comunidad Valenciana.

Este martes, en una comparecencia ante la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, Feijóo mantuvo una defensa pública de Mazón, pese a las críticas de la oposición y las asociaciones de víctimas que reclamaban una depuración más clara de responsabilidades. Aunque reconoció que diferentes administraciones —incluida la valenciana— “no estuvieron a la altura” en la respuesta a la catástrofe, el líder del PP no pidió explícitamente que Mazón renuncie también a su acta de diputado, un paso que asociaciones de afectados consideran clave para marcar un cierre definitivo al caso.

Desde Génova, según fuentes del partido, los populares valoraron positivamente la comparecencia de Feijóo, con la sensación de haber neutralizado los intentos de la izquierda de debilitar al PP en un momento en el que la formación se enfrenta a importantes citas electorales, como las autonómicas en Aragón.

Feijóo defendió que la dimisión de Mazón como president fue ya una responsabilidad asumida y subrayó que responsabilizar únicamente al expresidente valenciano sería injusto, al poner el foco también en fallos de coordinación informativa entre administraciones.

Por su parte, las voces críticas con la postura de Feijóo —tanto dentro como fuera del Parlamento— consideran que la decisión de no abordar el acta de Mazón podría alimentar la percepción de que el PP protege a sus cargos frente a las demandas de rendición de cuentas por parte de la sociedad.