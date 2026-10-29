La Federación Española de Fútbol (RFEF) ha reprogramado para la jornada de este jueves 29 de octubre, a partir de las 19:00 horas, la celebración de los encuentros de Copa del Rey entre el Poblense y el Ceuta y entre el Atlético Baleares y el Eldense.

La decisión se adopta tras la suspensión generalizada de la jornada copera dictada este miércoles 28 de octubre en señal de duelo por la nueva catástrofe acontecida en el país. El aplazamiento de los 24 partidos previstos para la sesión del miércoles conllevó la cancelación de diversos actos institucionales de los clubes de Baleares, así como la reordenación de los planes de viaje y logística de las expediciones, las cuales pasaron a un segundo plano ante la gravedad de los acontecimientos.

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La reordenación del calendario copero en las islas y las muestras de duelo del deporte balear

La trágica situación que motivó el paro institucional conllevó una rápida reacción por parte del tejido deportivo balear. Figuras de relieve internacional como el tenista Rafa Nadal, el baloncestista Rudy Fernández y el piloto Joan Mir, junto a las entidades futbolísticas de la región, hicieron públicas sus condolencias ante la magnitud del suceso. En el plano organizativo, el presidente de la RFEF, Rafa Louzán, explicó en las antenas de El Partidazo de Cope que el organismo rector buscó entablar comunicación con la mayor celeridad posible con los clubes afectados, los operadores de televisión y las empresas de producción desplegadas para las retransmisiones.

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El aplazamiento generó contratiempos logísticos directos en aquellos equipos que se encontraban en pleno desplazamiento o ya instalados en sus destinos. Un caso destacado fue el de la AD Ceuta, que permanecía en Mallorca desde la jornada del martes ejercitándose en la ciudad deportiva del RCD Mallorca. Dado que el cuadro ceutí afronta uno de los desplazamientos más complejos de la categoría y considerando que ni la entidad norteafricana ni la UD Poblense disputan sus compromisos de competición liguera hasta el próximo domingo, la viabilidad de fijar el choque para la tarde del jueves resultaba la opción más lógica en ausencia de causa mayor que lo impidiera. A primera hora de la tarde, Deportes Cope Baleares adelantaba la confirmación de que el choque mantendría su horario original de las 19:00 horas en la jornada del jueves.

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Los nuevos horarios de los equipos baleares y el regreso de la expedición del RCD Mallorca

Con la fijación de los dos choques de esta ronda copera en territorio mallorquín para este jueves a las 19:00 horas —el atinente al Poblense frente al Ceuta y el del Atlético Baleares ante el Eldense—, la nómina de partidos afectados por la suspensión comienza a encajarse en el calendario. De forma paralela, otras entidades insulares han reajustado su actividad deportiva e itinerarios de desplazamiento tras la cancelación de la sesión del miércoles.

El RCD Mallorca tomó la determinación de retornar a la isla para ejercitarse durante la tarde en las instalaciones de Son Bibiloni. Tras las conversaciones entre las partes y la propia federación, el encuentro que debe medir al conjunto mallorquinista frente al Alcoyano ha quedado aplazado formalmente para el próximo jueves 5 de noviembre a las 21:00 horas, completando así el marco de reordenación de la competición en el fútbol balear.