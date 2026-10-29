Carlos Alcaraz afronta este jueves 29 de octubre su segundo compromiso en el ATP 500 de Viena en Movistar+.

El tenista español, actual número tres del mundo, ha iniciado su andadura en la gira indoor con un sólido estreno sobre la pista tras superar en dos sets al ruso Karen Khachanov. En esta ocasión, el jugador de El Palmar busca seguir avanzando en un torneo que jamás ha ganado y en el que únicamente registró una participación previa en el año 2021, teniendo enfrente a un rival de características similares al que ya ha logrado imponerse en los dos precedentes en los que se han enfrentado.

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Horario del encuentro de octavos de final entre Alcaraz y Basilashvili en la pista central de Viena

El partido de octavos de final que enfrentará a Carlos Alcaraz y a Nikoloz Basilashvili se disputará este jueves 29 de octubre en la pista central del torneo de Viena. La organización de la competición ha programado el choque en el segundo turno de la jornada, por lo que el comienzo de la acción entre el tenista español y el jugador georgiano está fijado para no antes de las 15:00 horas en horario peninsular español.

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El desarrollo de la jornada en la pista principal arrancará previamente a las 13:30 horas con el enfrentamiento de primera hora entre Daniil Medvedev y Cameron Norrie. Una vez concluido dicho encuentro, saltarán a la pista el tenista murciano y el veterano jugador georgiano, de 34 años y ubicado actualmente en la posición número 95 del ranking mundial de la ATP, para pelear por una plaza en la siguiente ronda del torneo austriaco.

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Dónde ver en directo por televisión el choque entre Carlos Alcaraz y Nikoloz Basilashvili

Para los aficionados que deseen seguir la evolución de Carlos Alcaraz en su trayectoria por la capital austriaca, la retransmisión del evento estará disponible a través de las pantallas de televisión en el territorio nacional. El duelo entre el español y Nikoloz Basilashvili se podrá seguir en directo en España de forma exclusiva a través de la plataforma de pago Movistar+.

Con esta cobertura televisiva, los espectadores podrán contemplar el tercer duelo oficial entre ambos contendientes, con el antecedente favorable para el pupilo español tras haber vencido en los dos compromisos previos en los que cruzó su raqueta con el tenista georgiano en el circuito profesional.