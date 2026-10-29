Sigue en directo el Poblense – AD Ceuta FC. Aquí tienes el minuto a minuto —goles, tarjetas y cambios— con el marcador en vivo.
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📋 FINAL: Poblense 1 – 2 AD Ceuta FC
🟨 min 90+2′ — Tarjeta amarilla — (AD Ceuta FC)
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⚽ min 90′ — ¡GOL de AD Ceuta FC!
⚽ min 78′ — ¡GOL de AD Ceuta FC! A. Lapena
🟨 min 68′ — Tarjeta amarilla — (AD Ceuta FC)
🟨 min 39′ — Tarjeta amarilla — (Poblense)
🟨 min 35′ — Tarjeta amarilla — (AD Ceuta FC)
⚽ min 17′ — ¡GOL de Poblense! S. Riveron
🟨 min 16′ — Tarjeta amarilla — (AD Ceuta FC)
🟨 min 7′ — Tarjeta amarilla — (Poblense)
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