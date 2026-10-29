El choque entre dos trenes de alta velocidad registrado en la mañana de este miércoles a la altura del municipio de Urda, en la provincia de Toledo, ha generado una contundente reacción en el ámbito deportivo nacional.

La colisión por alcance entre un convoy AVE de Renfe y un tren de la compañía Iryo, que deja hasta el momento un balance provisional de al menos 64 personas fallecidas y múltiples heridos, ha motivado el pronunciamiento del jugador del Atlético de Madrid Marcos Llorente contra el ministro de Transportes, Óscar Puente. La postura crítica del futbolista rojiblanco ante la gestión institucional y la seguridad ferroviaria ha sido respaldada públicamente por destacados profesionales del deporte de élite como Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Alex Baena, Pablo Barrios, Marc Pubill y el jugador de pádel Alejandro Galán, quienes han difundido y compartido íntegramente su comunicado.

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Marcos Llorente exige responsabilidad a Óscar Puente tras el trágico accidente ferroviario

El pronunciamiento de Marcos Llorente se ha producido a través de una publicación difundida en sus perfiles oficiales de redes sociales, donde ha dirigido un mensaje directo al titular de la cartera de Transportes tras conocerse las dimensiones del siniestro ocurrido en Urda. «Querido Óscar Puente, ¿no va siendo hora de que dejes de lado Twitter y te centres en el trabajo por el que te pagamos? Cuando hay vidas humanas en juego, lo mínimo que se le puede exigir a un ministro de Transportes es responsabilidad, seriedad, seguridad y respeto», ha aseverado el futbolista del Atlético de Madrid en la apertura de su escrito.

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En su declaración pública, el deportista ha cuestionado de forma explícita la actitud de la clase política ante este tipo de emergencias y el uso continuado de las plataformas digitales. «Estamos hartos de políticos que parecen más preocupados por ganar discusiones en redes sociales como si fueran niños de 13 años que por responder a la altura de las responsabilidades que tienen», ha añadido Llorente en el texto compartido en sus redes, manifestando su malestar por el comportamiento de los representantes públicos en situaciones de crisis.

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Respaldo de futbolistas de élite y deportistas al comunicado contra la gestión de Transportes

Las palabras redactadas por el lateral rojiblanco han contado con un inmediato y amplio respaldo dentro del deporte profesional. Varios compañeros de profesión y figuras de la élite deportiva han replicado la publicación original en sus respectivos perfiles personales, concretamente reposteando la historia de Instagram del jugador del Atlético de Madrid. Entre los deportistas que han difundido el escrito figuran los futbolistas del Real Madrid Thibaut Courtois y Dani Carvajal, el centrocampista del Villarreal Álex Baena, el canterano rojiblanco Pablo Barrios, el futbolista Marc Pubill y el jugador profesional de pádel Alejandro Galán.

Para concluir su mensaje, el futbolista madrileño ha vuelto a interpelar al ministro de Transportes para exigirle dedicación exclusiva a las competencias de su departamento e imputarle falta de eficacia en el desempeño de su cargo tras el siniestro de Toledo. «Twitter no es tu trabajo. Tu trabajo es el transporte público, la seguridad y rendir cuentas cuando las cosas fallan. Hasta ahora en eso has sido un puto desastre, pero como siempre le echarás la culpa a otro. Que el circo no pare», ha sentenciado Llorente en la clausura de la comunicación respaldada de forma masiva por el colectivo de deportistas.