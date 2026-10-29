El capitán del Real Madrid podrá llegar en perfectas condiciones al encuentro del próximo domingo en El Sardinero frente al Racing de Santander.

Las pruebas médicas realizadas este miércoles a Fede Valverde han confirmado que las molestias físicas sufridas por el futbolista uruguayo no se han traducido en una lesión de gravedad. Asimismo, el cuerpo técnico encabezado por José Mourinho encara la preparación del partido con buenas noticias respecto a Arda Güler, afectado por una sobrecarga, y Thibaut Courtois, en la fase final de un proceso gripal, quedando descartada la baja de cualquiera de los tres futbolistas para el choque en tierras cántabras.

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Pruebas médicas favorables para Valverde y evolución de Arda Güler en Valdebebas

El regreso del Real Madrid a las sesiones de entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, tras la victoria cosechada en el Clásico, estuvo marcado por el examen médico al que se sometió Fede Valverde. Las molestias del centrocampista obligaron a realizar una exploración para comprobar el estado de la zona afectada; sin embargo, los resultados médicos han descartado la presencia de un problema mayor. Al haberse fijado el partido frente al Racing de Santander para la jornada del domingo, el futbolista charrúa dispone del tiempo necesario para completar su puesta a punto y entrar en la convocatoria sin riesgo de contratiempo.

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En la misma jornada de trabajo, el internacional turco Arda Güler realizó parte de la sesión de entrenamiento en el interior de las instalaciones del club. El jugador arrastra una sobrecarga muscular que le ha llevado a ejercitarse en el gimnasio, una circunstancia preventiva que no compromete su presencia en la visita a El Sardinero. El trabajo específico en el interior responde a dichas molestias puntuales y no supone una amenaza para su disponibilidad de cara al domingo.

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Preparando el partido contra el Racing. pic.twitter.com/X6XwIuUYxy — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 28, 2026

Courtois supera la fase final de su proceso gripal antes del desplazamiento a El Sardinero

Por su parte, la evolución de Thibaut Courtois invita a la tranquilidad dentro del cuerpo técnico madridista. El guardameta belga se encuentra superando los últimos coletazos de un proceso gripal, por lo que su participación en el encuentro disputado en Santander no corre ningún tipo de peligro. Aunque el proceso viral no ha concluido definitivamente, las previsiones del cuerpo médico señalan que estará plenamente disponible para ocupar la portería el fin de semana.

De este modo, el Real Madrid afronta la planificación del choque con una perspectiva favorable ante tres situaciones físicas diferenciadas: Valverde cuenta con el aval de unas pruebas que descartan lesión, Güler gestiona una sobrecarga sin complicaciones mayores y Courtois encara el tramo final de su enfermedad. Las tres evoluciones permiten a la entidad blanca encarar el compromiso ante el Racing de Santander con la certeza de poder contar con los tres integrantes de la plantilla.