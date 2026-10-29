El deportista murciano, ganador de siete títulos de Grand Slam, ha querido sumarse a las muestras de dolor por las consecuencias del siniestro.

A través de sus canales oficiales, el tenista ha manifestado su conmoción ante la magnitud de la tragedia y ha hecho llegar sus condolencias y su afecto a las familias de los fallecidos y a todas las personas afectadas por este trágico suceso.

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Un mensaje de apoyo y solidaridad desde el perfil oficial de Carlos Alcaraz

La reacción del tenista de El Palmar se ha producido de forma pública a través de su cuenta oficial en la red social X, desde donde ha querido dirigir unas palabras de aliento en una jornada marcada por el impacto de la catástrofe ferroviaria de Toledo. «Conmocionado por las noticias del trágico accidente de trenes en Toledo», ha señalado en un primer momento el deportista español al conocer la dimensión y el alcance de las noticias que se iban sucediendo en el lugar de los hechos.

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Junto a la expresión de su conmoción, Alcaraz ha extendido un mensaje de respaldo directo hacia los damnificados y sus allegados ante la gravedad de la situación. «Todo mi cariño y apoyo a las víctimas, a sus familias y a todas las personas afectadas en estos momentos tan difíciles. Mi más sentido pésame. Mucha fuerza a todos», ha escrito el tenista murciano, expresando de forma explícita su pésame ante el elevado número de víctimas mortales registradas en Urda.

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El mundo del deporte se une en apoyo a las familias tras la tragedia de Urda

La manifestación de apoyo realizada por Carlos Alcaraz se encuadra dentro de una ola de solidaridad procedente de las principales figuras del ámbito deportivo nacional e internacional, quienes se han volcado de forma pública en trasladar su aliento tras el siniestro. De esta manera, el tenista murciano se ha unido a una extensa lista de referentes del deporte que han querido solidarizarse con los afectados en estos complejos momentos.

Estoy siguiendo con mucha preocupación y tristeza el trágico accidente de tren en Toledo.



Quiero mandar un abrazo muy fuerte a todas las familias que han perdido a sus seres queridos. Es difícil encontrar palabras en momentos así.



Todo mi cariño y mucha fuerza también a las… — Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 28, 2026

Entre los deportistas que han querido expresar su pésame y apoyo a las familias golpeadas por el accidente ferroviario de Toledo figuran nombres como los tenistas Rafa Nadal y Carlos Sainz, los futbolistas Federico Valverde y las figuras del deporte olímpico y profesional Pau Gasol, María Pérez, Carolina Marín o Lydia Valentín, entre otros muchos atletas que han enviado sus condolencias tras la tragedia en Urda.