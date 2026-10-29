El tenista español Rafa Jódar afronta este jueves 29 de octubre a partir de las 12:00 horas en Movistar+.

Tras superar su primer cruce en el certamen suizo con una sólida victoria ante el chileno Alejandro Tabilo por 6-4 y 6-2 en 78 minutos de juego, el jugador madrileño busca seguir avanzando en las pistas bajo techo del recinto St. Jakobshalle. El duelo frente a Vacherot se presenta decisivo para las aspiraciones del tenista español de 20 años, quien compite con la meta de afianzar su posición dentro de las plazas que otorgan acceso directo a las ATP Finals de Turín en su primera temporada completa como profesional.

Lee tambien: A qué hora es el Barcelona – Valencia Basket: horario, canal y dónde ver hoy en TV el partido de Euroliga

El objetivo de entrar en el ‘top 10’ y clasificarse para las ATP Finals de Turín

El desempeño de Rafa Jódar en esta gira bajo techo resulta fundamental en su ambición por finalizar la temporada entre las diez mejores raquetas del mundo y certificar su presencia como maestro en la cita de Turín. El madrileño ha iniciado la semana situado en la novena posición de la clasificación ATP Live Race to Turin, un puesto que le otorga de forma provisional el último billete de acceso directo para competir en el Inalpi Arena. En este contexto, el español cuenta con una ventaja de 279 puntos sobre el australiano Alex de Miñaur, décimo clasificado y su más inmediato perseguidor en la pugna por acudir al torneo que reúne a las mejores raquetas del año.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Para mantener vivas sus opciones matemáticas de disputar el torneo de maestros en su primer año en el circuito, Jódar necesita continuar sumando triunfos en el cuadro de Basilea. El tenista llega a la cita suiza tras haber firmado una actuación destacada en el Masters 1000 de Shanghái, torneo donde alcanzó la final antes de ceder frente a su compatriota Alejandro Davidovich en un igualado encuentro de dos horas y 27 minutos que concluyó con un marcador de 1-6, 7-6(5) y 6-4. El vencedor del ATP 500 de Basilea recibirá un premio en metálico de 483.335 euros y sumará 500 puntos para la clasificación mundial.

Lee tambien: A qué hora es el Alcaraz – Paul: horario y dónde ver hoy en TV y online los cuartos del torneo de Viena

Jodar moves on! ➡️🙌



He claims a comfortable victory against Tabilo 6-4, 6-2 👏#SwissIndoorsBasel pic.twitter.com/ZWDXhBoF3g — ATP Tour (@atptour) October 27, 2026

Primer enfrentamiento oficial ante Valentin Vacherot en las pistas de St. Jakobshalle

En el choque de octavos de final, Rafa Jódar se medirá por primera vez en su carrera profesional a Valentin Vacherot. El tenista monegasco, actual número 31 del ranking ATP, accedió a esta segunda ronda tras imponerse en su debut al argentino Mariano Navone con un resultado de 6-3 y 7-6. Vacherot cobró relevancia internacional durante la pasada temporada al alcanzar la final del Masters 1000 de Shanghái frente a su propio primo tras eliminar previamente a Novak Djokovic, un hito que logró cuando ocupaba la posición 204 de la lista mundial.

Por su parte, el tercer favorito del torneo helvético mostró sensaciones positivas en su sexta aparición en pistas cubiertas durante el partido disputado ante Alejandro Tabilo, sustentando su juego en la eficacia del servicio para controlar las situaciones de peligro. El encuentro entre Rafa Jódar y Valentin Vacherot está programado para este jueves 29 de octubre de 2026 en las pistas del St. Jakobshalle de Basilea, a partir de las 12:00 horas del mediodía. La retransmisión en directo por televisión de este partido de octavos de final se podrá seguir en España de forma exclusiva a través de la plataforma Movistar Plus+.