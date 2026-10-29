El Real Madrid se enfrenta este jueves 29 de octubre a las 20:45 horas contra el Fenerbahçe Tarfin en el encuentro correspondiente a la novena jornada de la fase regular de la Euroliga 2026-27.

El conjunto blanco afronta una nueva cita exigente dentro del calendario continental ante la escuadra turca, configurando uno de los duelos más destacados de la máxima competición del baloncesto europeo. El choque medirá las fuerzas de ambas plantillas en la lucha por consolidar sus posiciones en la tabla del torneo regular, con un horario ya fijado para la sesión nocturna de esta jornada.

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Horario del encuentro entre Real Madrid y Fenerbahçe en la novena jornada europea

El partido entre el Real Madrid y el Fenerbahçe Tarfin correspondiente a la jornada 9 de la Euroliga 2026-27 dará comienzo este jueves 29 de octubre a las 20:45 horas. La organización de la competición ha situado el choque en la franja habitual de la noche del jueves para el desarrollo de los compromisos del torneo continental.

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El horario fijado a las 20:45 horas permitirá a los aficionados seguir la evolución de este duelo entre dos de las estructuras de la competición. La cita queda así enmarcada dentro del calendario oficial de partidos previstos para el cierre del mes de octubre en la máxima categoría del baloncesto de clubes en Europa.

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Cobertura televisiva y plataformas para seguir el choque en directo

Para aquellos espectadores que deseen presenciar el encuentro en directo desde España, la retransmisión televisiva estará disponible a través de la plataforma de pago. Las emisiones del Real Madrid vs Fenerbahçe correrán a cargo de Movistar+ y Movistar Plus, encargadas de ofrecer la señal en vivo del evento deportivo.

La cobertura del choque dará inicio desde antes de la hora fijada para el salto inicial. Los canales habilitados por la plataforma permitirán seguir íntegramente todo lo que suceda en el choque a partir de las 20:45 horas, garantizando el seguimiento en directo de esta novena jornada de la Euroliga 2026-27.