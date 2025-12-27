La organización de la Copa Africana de Naciones 2025 en Marruecos está generando una mezcla de expectación y malestar entre los aficionados locales, que ven frustradas sus opciones de asistir a los partidos de la selección anfitriona debido a la escasez de entradas y la proliferación de la reventa.

Aunque los encuentros de Marruecos y Argelia agotaron rápidamente los billetes para la fase de grupos, muchos seguidores marroquíes se quedaron sin localidades pese a la elevada demanda. La situación fue especialmente tensa antes del partido de la selección local frente a Mali en el Estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat, con capacidad para cerca de 70.000 espectadores.

“Me conecté a la web oficial desde primera hora, pero había miles de personas intentando lo mismo y no conseguí ninguna entrada”, explicó un aficionado marroquí que no pudo acceder al estadio. Según denuncian los seguidores, el sistema de venta colapsó y las entradas desaparecieron en cuestión de minutos.

La asistencia oficial al partido fue de 63.844 personas, una cifra superior a la del encuentro inaugural del torneo, pero todavía lejos del aforo completo. El principal problema señalado por los aficionados es la actuación de revendedores, que habrían acaparado entradas para venderlas posteriormente a precios muy superiores. En algunos casos, billetes con un precio inicial de 50 euros se ofrecían por hasta 500 euros.

La problemática no se limita a Rabat. En otros escenarios del torneo también se han visto gradas con muchos asientos vacíos. En el Grand Stade de Tánger, con capacidad para 68.000 personas, apenas se congregaron unos 18.500 espectadores en el partido entre Senegal y Botsuana. Aunque las lluvias han influido en la asistencia en algunos encuentros, los aficionados apuntan a la reventa como el principal motivo de la baja ocupación.

Por el momento, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) no ha emitido ningún comunicado oficial en respuesta a las críticas sobre la gestión de las entradas y la reventa durante el torneo.