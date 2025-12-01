El vicepresidente de la federación marroquí hace campaña por la candidatura de Casablanca, asegurando que sus «infraestructuras están mejor preparadas» que las de España y Portugal.

El debate sobre la sede de la final del Mundial 2030 se intensifica. A pesar de que la candidatura de España, Portugal y Marruecos se presenta de forma conjunta, la Federación de Fútbol Marroquí (FRMF) ha vuelto a hacer campaña a favor de que el partido decisivo se celebre en su territorio, concretamente en su futuro estadio de Casablanca.

Omar Khyari, vicepresidente de la FRMF, defendió la postura de su país en una entrevista concedida a ‘El Larguero’ de La Cadena Ser, insistiendo en que las infraestructuras marroquíes están en condiciones óptimas para acoger el evento.

«Hemos mejorado en nuestro país las infraestructuras, el control económico de los clubes y unas instalaciones que mejoran el fútbol marroquí», expresó Khyari, en clara referencia a la multimillonaria inversión que busca seducir a la FIFA.

Casablanca, la joya de la corona

El principal atractivo de la propuesta marroquí es el proyecto del estadio de Casablanca, que está siendo diseñado para alcanzar una capacidad sin precedentes de 115.000 espectadores. Se espera que estas dimensiones vean la luz a partir del año 2028, justo a tiempo para dar el empujón final a la candidatura.

Khyari hizo especial hincapié en que este megáestadio sería la «mejor opción para albergar la final» del Mundial, destacando el buen momento que atraviesa el fútbol de su país tras alcanzar las semifinales en el Mundial de Catar 2022.

El factor africano y diplomático

Más allá de la capacidad y la modernidad de las instalaciones (que también incluyen remodelaciones y construcciones de estadios en Tánger y Rabat), Marruecos apela al componente histórico. El país busca que el continente africano acoja la final por segunda vez en la historia del Mundial, siendo la primera y última Sudáfrica hace 15 años.

«Los Juegos Olímpicos de 2016 fueron a Sudamérica y el alegato de Brasil fue porque nunca los habían tenido», argumentó Khyari, añadiendo que mantienen «muy buenas relaciones diplomáticas» con sus vecinos, en referencia a España, con la esperanza de que prevalezca el espíritu de cooperación en la decisión final de la FIFA.