El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha criticado este viernes la salida de prisión de lunes a viernes del exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu, conocido como Txeroki, una decisión que ha vinculado a los acuerdos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con EH Bildu.

En un mensaje publicado en la red social X, Tellado ha denunciado que, por decisión del Gobierno vasco, el exdirigente de la organización terrorista podrá “disfrutar de la libertad y de la vida que él arrebató cruelmente a sus víctimas”.

El dirigente popular ha subrayado que Aspiazu accede a este régimen sin haber mostrado arrepentimiento por el daño causado y sin haber cumplido la totalidad de las condenas impuestas. Asimismo, ha asegurado que su formación seguirá reclamando “memoria, dignidad y justicia” para las víctimas de ETA.

El Gobierno vasco ha concedido a Txeroki un régimen de semilibertad de lunes a viernes, con la obligación de regresar al centro penitenciario para pernoctar, en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.

Garikoitz Aspiazu Rubina (Bilbao, 1973) fue considerado jefe de ETA hasta su detención en 2008. En 2011 fue condenado por la Audiencia Nacional a 377 años de prisión, a los que se suman varias penas en Francia que superan los 30 años.

En 2024 fue trasladado desde la prisión francesa de Lannemezan al centro penitenciario de Martutene, en San Sebastián.