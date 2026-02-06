El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido este viernes de que quedan «días largos» por delante debido a la persistencia del temporal que afecta a buena parte de la península, especialmente a Andalucía, y que podría agravarse con la llegada de nuevos frentes y borrascas en las próximas horas.

Sánchez ha realizado un sobrevuelo en helicóptero por las áreas más dañadas de la provincia de Cádiz tras el paso de la borrasca Leonardo, con el objetivo de evaluar sobre el terreno los efectos de las intensas lluvias. Posteriormente, se ha desplazado al Puesto de Mando Avanzado instalado en San Roque, desde donde ha trasladado un mensaje de apoyo a los vecinos y ha subrayado que el Gobierno ya trabaja en la reconstrucción de las zonas afectadas.

«Vienen días largos. Lo importante es que el conjunto del Estado vamos a estar del lado de los vecinos y vecinas hasta que esta crisis se supere», ha señalado el jefe del Ejecutivo, quien ha destacado que la respuesta institucional no se limitará a la fase de emergencia, sino que se centrará también en la recuperación posterior de los territorios dañados.

Acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el consejero de la Junta de Andalucía Antonio Sanz, el presidente ha expresado «empatía y solidaridad» con los afectados por el temporal, que ha obligado a desalojar a miles de personas en distintos municipios andaluces. Ha descrito una situación marcada por lluvias persistentes, suelos saturados incapaces de absorber más agua, vecinos aislados y numerosas carreteras y servicios de transporte interrumpidos.

Sánchez ha pedido «comprensión y paciencia» a la población y ha instado a confiar en los expertos que gestionan la emergencia, recordando que las decisiones adoptadas tienen como prioridad «salvaguardar la vida de los ciudadanos». Asimismo, ha explicado que desde el inicio del episodio meteorológico se han desplegado más de 10.000 efectivos en el terreno, en coordinación con la Junta de Andalucía.

El presidente ha destacado la «extraordinaria cooperación» entre administraciones y ha agradecido el trabajo de los cuerpos de seguridad y de emergencias que operan día y noche en las zonas afectadas, asegurando que permanecerán sobre el terreno el tiempo necesario hasta superar la situación.

Finalmente, ha alertado de que «vienen días complejos» por la entrada de un nuevo frente y ha hecho un llamamiento a la calma y a la prudencia, instando a la ciudadanía a seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y a mantenerse informada por los canales oficiales ante una meteorología que ha calificado de «muy adversa y peligrosa».