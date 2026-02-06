Francisco de Borbón von Hardenberg, primo lejano del rey Felipe VI, ha pagado la fianza de 50.000 euros que le impuso el juez tras su detención por un presunto delito de blanqueo de capitales relacionado con una red de narcotráfico investigada por la Audiencia Nacional.

Según fuentes jurídicas consultadas, tanto el aristócrata como los otros dos detenidos que comparecieron el miércoles ante el magistrado de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge han abonado ya las fianzas fijadas por el juzgado, lo que les permite continuar en libertad provisional mientras sigue la investigación.

El juez estableció distintas cantidades para los tres: 50.000 euros para Francisco de Borbón, hijo del fallecido duque de Sevilla; 60.000 euros para un joyero al que se le incautaron cerca de cien relojes Rolex sin justificar; y 20.000 euros para una tercera arrestada.

Los tres investigados negaron cualquier implicación en los hechos. En un comunicado difundido este viernes, Francisco de Borbón aseguró que «niega cualquier vinculación con actividades ilícitas de cualquier tipo», defendió la integridad de su actuación y rechazó las insinuaciones en su contra.

La investigación se enmarca en una causa que también salpica al exjefe de la UDEF en Madrid Óscar Sánchez, detenido en 2024 y enviado a prisión por su presunta relación con una trama de narcotráfico. Un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía sitúa al aristócrata en una supuesta operativa internacional de blanqueo vinculada al presunto líder de la red, Ignacio Torán, con conexiones en Panamá y en el país africano de Santo Tomé y Príncipe.