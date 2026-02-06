El santoral católico conmemora hoy, 7 de febrero, a figuras que representan la búsqueda espiritual a través del viaje y la defensa de la fe en tiempos de cambio. Destacan San Ricardo, un noble peregrino, y el Beato Pío IX, el papa de la Inmaculada Concepción.

San Ricardo, rey y confesor

Aunque se le llama «rey», Ricardo fue probablemente un príncipe o noble de Wessex (Inglaterra) en el siglo VIII. Es recordado principalmente como el padre de tres grandes santos: San Willibaldo, San Winebaldo y Santa Walburga.

La Gran Peregrinación: Movido por una profunda devoción, Ricardo partió con sus hijos en una peregrinación hacia Roma y Tierra Santa. Este viaje era una prueba extrema de fe y resistencia en aquella época.

Muerte en el Camino: No llegó a ver la Ciudad Eterna; falleció en Lucca (Italia) debido a las fatigas del viaje. Sus hijos continuaron la misión y se convirtieron en grandes evangelizadores de Alemania.

Legado: Es venerado en Lucca, donde se dice que ocurrieron numerosos milagros junto a su tumba. Representa a todos aquellos que mueren «en camino» hacia Dios.

Beato Pío IX, papa (1792-1878)

Giovanni Maria Mastai-Ferretti tuvo el pontificado más largo de la historia (31 años, tras el de San Pedro). Le tocó guiar a la Iglesia en una época de revoluciones políticas y sociales.

Grandes Dogmas: Proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María en 1854 y convocó el Concilio Vaticano I , donde se definió la infalibilidad papal.

Devoción: Fue un gran impulsor de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y nombró a San José como Patrono de la Iglesia Universal.

Fue un gran impulsor de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y nombró a San José como Patrono de la Iglesia Universal. Resistencia: Mantuvo una postura de firmeza espiritual frente a la pérdida de los Estados Pontificios, considerándose el «prisionero del Vaticano» para defender la independencia de la Iglesia.

Otros santos que se celebran el 7 de febrero

Junto a ellos, la Iglesia recuerda hoy a:

San Teodoro de Heraclea, mártir: Un general del ejército romano en el siglo IV. Tras quemar un templo pagano por sus convicciones cristianas, fue torturado y crucificado. Es muy venerado en la Iglesia Ortodoxa como uno de los «grandes mártires».

San Lucas el Joven, ermitaño: Un monje griego del siglo X conocido por su espíritu profético y por fundar el monasterio de Hosios Loukas, una de las joyas del arte bizantino.

San Moisés, obispo de los sarracenos: Un monje ermitaño del siglo IV que fue elegido obispo para evangelizar a las tribus nómadas del desierto (los sarracenos). Logró establecer la paz entre estas tribus y el Imperio Romano.

Un monje ermitaño del siglo IV que fue elegido obispo para evangelizar a las tribus nómadas del desierto (los sarracenos). Logró establecer la paz entre estas tribus y el Imperio Romano. San Gil María de San José: Religioso franciscano italiano del siglo XVIII. Trabajó como limosnero en Nápoles, donde se hizo famoso por su alegría y su capacidad de consolar a los afligidos, siendo llamado «el consolador de Nápoles».

Beatos