Los opositores a la Guardia Civil en Ceuta atraviesan un momento de creciente malestar tras confirmarse que no pueden obtener el permiso de conducción A en la ciudad, una circunstancia que, según denuncian, les sitúa en clara desventaja frente a aspirantes de otras partes de España. Así lo recoge El Faro de Ceuta, medio que ha dado a conocer esta problemática.

El permiso A permite conducir motocicletas y triciclos sin limitación de potencia ni cilindrada y supone, además, un valor añadido en el proceso selectivo, ya que otorga tres puntos en la fase de méritos. La imposibilidad de acceder a esta licencia en Ceuta está generando frustración entre los aspirantes, que consideran injusto no poder competir en igualdad de condiciones.

Las críticas se dirigen principalmente a la Dirección General de Tráfico (DGT), que no autoriza la realización del curso necesario en la ciudad. Los afectados señalan que esta negativa no se sostiene, especialmente al compararla con la situación de Melilla, donde sí se permite obtener el permiso pese a contar con características geográficas similares.

Tres puntos que pueden marcar la diferencia

Según explican los opositores, la falta del permiso A tiene un impacto directo en sus opciones de éxito. En un proceso altamente competitivo como el acceso a la Guardia Civil, perder tres puntos en la fase de méritos puede resultar decisivo.

Los aspirantes ceutíes consideran que esta situación supone una discriminación indirecta por razón territorial, ya que se ven penalizados por una circunstancia completamente ajena a su esfuerzo o preparación. Este hecho ha generado un sentimiento generalizado de indefensión entre quienes se preparan para las oposiciones desde la ciudad autónoma.

La postura de la DGT

Tal y como informa El Faro de Ceuta, desde la Dirección General de Tráfico se ha argumentado que el problema radica en la inexistencia de carreteras convencionales que cumplan con los requisitos exigidos para realizar el itinerario del curso. No obstante, los opositores consideran contradictoria esta explicación, ya que, de aplicarse estrictamente ese criterio, tampoco sería posible obtener otros permisos de conducción en Ceuta.

A pesar de las reclamaciones presentadas, los afectados aseguran que no se ha ofrecido una solución concreta. La DGT ha indicado que el asunto ha sido elevado a la Jefatura Central en Madrid mediante una circular interna, aunque por el momento no se ha anunciado ninguna medida que permita resolver el problema.