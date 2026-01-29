Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid, se mostró comprensivo con los abucheos de los aficionados tras el empate 1-1 contra el Bodo Glimt en la jornada 8 de la Champions League. “Siempre voy a entender la pitada, porque cuando no ganas, la gente está enfadada. Quieren ver a su equipo ganar y nosotros no lo hemos conseguido”, declaró el esloveno.

El guardameta destacó que, pese al resultado, el equipo no realizó un mal partido. “No hemos hecho tan mal partido como al final parece por la derrota. Quedan dos partidos más, y todavía tenemos opciones para entrar en octavos. Estoy seguro de que la afición nos va a apoyar y podemos conseguir lo que buscamos”, afirmó.

Oblak también reflexionó sobre el derecho de los hinchas a expresar su enfado: “La gente tiene todo el derecho a aplaudir, gritar, animar o mandarnos no sé dónde si le apetece. Es su decisión. Son personas que animan a este club desde pequeños. Lo que ellos decidan hacer, que lo hagan, pero a nosotros siempre nos va a ayudar más si nos animan, y lo están haciendo”.

El portero reconoció la dificultad del momento del equipo en la Champions: “Estamos en un momento donde el balón no entra. Se nota la ansiedad de tener que marcar y falta tranquilidad en la última parte del campo. Todos, delanteros y medios, tenemos que estar más tranquilos a la hora de definir y contundentes”.

Sobre la defensa, Oblak agregó: “También nosotros atrás tenemos que mejorar. No deberíamos encajar goles, y este año hemos recibido demasiados en Champions. Tenemos que ser más sólidos para conseguir los resultados que buscamos”.

El Atlético buscará recuperarse en los próximos encuentros para asegurar su pase a octavos y reencontrar la confianza tanto del equipo como de sus seguidores.