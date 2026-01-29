Robert Navarro se prepara para enfrentarse a su exequipo, la Real Sociedad, en San Mamés, y lo hace con la mente puesta únicamente en la victoria. Tras la reciente derrota ante el Sporting de Portugal en la UEFA Champions League, el mediapunta rojiblanco destacó la importancia del derbi y la fortaleza del Athletic a pesar de las dificultades.

“Fastidiados, obviamente queríamos clasificarnos y en la contra nos han ganado. El equipo ha estado extraordinario en Champions ante grandes equipos”, afirmó Navarro, que fue titular ante el conjunto portugués sorteando las numerosas bajas por lesiones del Athletic. Sobre la situación particular del encuentro, añadió: “En Europa suelen dejar jugar más, pero en nuestro caso no ha sido así, aunque no hay que darle más vueltas a eso”.

El mediapunta destacó la labor colectiva del equipo durante la temporada: “El papel en Champions ha sido muy bueno, con muchas bajas, mucho desgaste, muchas lesiones, gente de la cantera que ha salido… Nos hemos medido a rivales de mucha exigencia y haber peleado hasta el último partido es de valorar”.

Pese a la derrota europea, Navarro mantiene la concentración en el derbi frente a la Real Sociedad: “Jodidos porque lo hemos tenido cerca, pero ser conscientes de la importancia del derbi. Este equipo, pese a las circunstancias, posee un nivel alto: entrando en Champions, ganando la copa, hemos tenido lesiones, tenemos que ser fuertes, juntarnos”.

Como exjugador de la Real, Navarro reconoce la relevancia del encuentro y el respeto hacia sus antiguos compañeros: “Valverde les dotará de las herramientas, vienen en un buen momento. Llevo muchos años con ellos, es muy importante y yo solo quiero ganar”.

El Athletic buscará así un triunfo en casa que sirva para reforzar la moral del equipo y olvidar la reciente decepción europea, mientras Navarro se prepara para medirse a viejos amigos en un derbi que promete emociones fuertes.