El FC Barcelona selló su clasificación directa a los octavos de final de la UEFA Champions League 2025/26 tras imponerse por 4-1 al Copenhague en el Spotify Camp Nou, en el último partido de la fase de liga. El conjunto azulgrana firmó una sólida remontada después de una primera parte complicada.

El encuentro comenzó con sorpresa, ya que el equipo danés se adelantó en el marcador a los cuatro minutos de juego gracias a un error defensivo del Barcelona que aprovechó Viktor Dadason. El gol obligó a los locales a reaccionar, aunque el empate no llegó antes del descanso.

Tras el paso por vestuarios, el equipo dirigido por Hansi Flick mostró una versión mucho más ofensiva y eficaz. Robert Lewandowski fue el encargado de igualar el encuentro en los primeros minutos de la segunda mitad, dando inicio a la remontada. Poco después, Lamine Yamal culminó una gran jugada colectiva para poner al Barcelona por delante en el marcador.

El dominio azulgrana se tradujo en más goles. Raphinha amplió la ventaja desde el punto de penalti y, ya en los minutos finales, Marcus Rashford cerró el partido con un lanzamiento de falta directa que supuso el 4-1 definitivo.

Con esta victoria, el Barcelona se aseguró una plaza entre los ocho mejores equipos de la fase de liga, evitando la ronda de playoffs y accediendo directamente a los octavos de final. El equipo mostró carácter y capacidad de reacción en un partido clave para sus aspiraciones europeas.

Ahora, el conjunto azulgrana espera el sorteo de la siguiente ronda con el objetivo de seguir avanzando en la competición y consolidar su candidatura en la Champions League.