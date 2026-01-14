El Partido Popular defenderá este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) una propuesta alternativa de financiación autonómica frente al modelo impulsado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Aunque los populares mantienen su rechazo al planteamiento del Gobierno, asumen el principio de ordinalidad, si bien lo supeditan a la introducción de otros “equilibrios” que, a su juicio, garanticen la igualdad entre comunidades.

Los consejeros autonómicos del PP acudirán a la reunión con una postura común, en un contexto de elevada tensión política e institucional. El debate sobre la reforma del sistema de financiación vuelve así al centro de la agenda, con posiciones enfrentadas entre el Ejecutivo central y las comunidades gobernadas por los populares.

Desde el PP sostienen que el modelo propuesto por Hacienda beneficia de forma desigual a determinados territorios y reclaman un sistema “más justo, transparente y solidario”, que tenga en cuenta tanto la población ajustada como las necesidades reales de financiación de los servicios públicos fundamentales.

El principio de ordinalidad, que garantiza que las comunidades que más aportan al sistema mantengan su posición relativa tras la redistribución, es uno de los puntos más controvertidos. Aunque el PP acepta este criterio, insiste en que debe ir acompañado de mecanismos correctores que eviten agravios comparativos y desequilibrios territoriales.

La reunión del CPFF se celebra en un momento clave, con las comunidades reclamando mayor certidumbre financiera y un debate que amenaza con profundizar la confrontación entre el Gobierno central y las autonomías. El resultado del encuentro marcará el rumbo de las negociaciones futuras sobre un sistema de financiación pendiente de reforma desde hace años.