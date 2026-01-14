El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, afirmó que “si Venezuela da pasos, lo lógico es que las sanciones de la UE desaparezcan”, dejando claro que cualquier levantamiento de las medidas restrictivas estará condicionado a avances políticos y democráticos en el país latinoamericano.

Albares subrayó que la Unión Europea debe actuar con coherencia y adaptar su política exterior a la evolución de la situación venezolana, siempre que se produzcan progresos verificables. En este sentido, defendió una solución pacífica, democrática y liderada por los propios venezolanos, sin imposiciones externas, y apostó por mantener abiertos los canales de diálogo.

En el ámbito internacional, el ministro también se refirió a la situación de Groenlandia, reiterando el respaldo de España a Dinamarca en la defensa de su integridad territorial y soberanía. “Dinamarca tiene toda nuestra solidaridad”, declaró, recalcando que cualquier decisión sobre el futuro del territorio debe respetar el marco legal y la voluntad de su población.

Albares insistió en la importancia de una Unión Europea cohesionada y firme ante los retos geopolíticos actuales, defendiendo una política exterior común más sólida que permita responder con unidad a las tensiones internacionales.