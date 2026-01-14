Jorge Verstrynge, politólogo y figura atípica del panorama político español, sostiene que “la derecha española enloquece cuando ve el poder cerca”, una afirmación que resume buena parte de su análisis sobre la evolución de las élites políticas en el país. El exdirigente y académico acaba de publicar sus memorias, un recorrido personal e ideológico marcado por giros poco comunes en la política española.

Considerado durante décadas una rara avis, Verstrynge ha transitado por corrientes tan diversas como el nacionalbolchevismo y el populismo, desmarcándose de las etiquetas tradicionales. Su carrera política comenzó en posiciones conservadoras, llegando a ocupar el cargo de secretario general de Alianza Popular bajo la presidencia de Manuel Fraga, uno de los principales referentes de la derecha española durante la Transición.

Sin embargo, con el paso de los años, Verstrynge se fue alejando de ese espacio ideológico para aproximarse a posiciones de izquierda, tanto en el ámbito académico como en el debate público. Este desplazamiento ideológico, que él mismo analiza con espíritu crítico en sus memorias, le ha convertido en una voz singular y polémica, difícil de encasillar en los marcos políticos clásicos.

En su libro, el politólogo reflexiona sobre el poder, los partidos y las transformaciones del sistema político español, al tiempo que revisa su propia evolución personal e intelectual. Lejos de ofrecer un relato complaciente, Verstrynge plantea una mirada crítica sobre las dinámicas internas de la derecha y la izquierda, así como sobre las tensiones que surgen cuando el poder político parece estar al alcance de la mano.

Con esta publicación, Jorge Verstrynge no solo revisita su pasado, sino que vuelve a situarse en el centro del debate político e ideológico en España, reafirmando su papel como una figura incómoda y heterodoxa dentro del pensamiento político contemporáneo.