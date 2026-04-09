El auditorio de la UPF acoge un debate clave sobre el futuro de la izquierda española con la propuesta de una candidatura «plurinacional» como telón de fondo.

BARCELONA – Este jueves 9 de abril, Barcelona se convierte en el epicentro del debate estratégico de la izquierda. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, protagonizan en el Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) un coloquio titulado ‘Què s’ha de fer?’ (‘¿Qué hay que hacer?’), moderado por Xavier Domènech.

El encuentro no es un simple intercambio de ideas: supone la puesta en escena de una sintonía personal y política que busca sacudir el tablero electoral ante las próximas generales.

Un «frente común» contra el bloque de derechas

La propuesta de Rufián es ambiciosa y disruptiva: articular una candidatura «plurinacional» que aglutine a fuerzas como ERC, BNG, Bildu, Compromís, Sumar y Podemos. El objetivo es claro: sumar fuerzas para reeditar un gobierno de coalición con el PSOE y blindar las instituciones frente a un posible ejecutivo de PP y Vox.

Irene Montero ha recogido el guante con entusiasmo. En declaraciones previas a RNE y la Cadena SER, la exministra ha sido tajante:

«Estamos en disposición de decirle a la gente que estamos dispuestos a dar la pelea. Tengo muchas ganas de poder hacer equipo con Gabriel porque creo que puede funcionar».

Tensiones internas: El portazo de Junqueras

A pesar de la sintonía entre los ponentes, el camino hacia esa unidad plurinacional está lleno de obstáculos orgánicos. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha marcado distancias de forma pública al afirmar que su formación es «un partido catalán» que no renunciará a sus siglas para diluirse en candidaturas estatales. «Les deseo mucha suerte a los partidos españoles», sentenció el líder republicano, quien no asistirá al acto alegando problemas de agenda.

Sin embargo, Rufián no está solo en su formación. Cuenta con el respaldo de figuras históricas como Joan Tardà, quien incluso ha pedido una consulta a las bases para decidir sobre esta posible unidad de acción.

El «efecto Andalucía» sobrevuela el debate

El acto llega en un momento de ebullición para la izquierda. Tras la reciente ruptura en el Congreso, Podemos y las fuerzas de Sumar han logrado un acuerdo in extremis para concurrir juntos en las elecciones de Andalucía del próximo 17 de mayo. Este precedente alimenta las esperanzas de quienes, como Rufián y Montero, abogan por reconstruir puentes.

Asistentes de alto nivel

Pese a las ausencias notables como las de Junqueras o Ada Colau (también por agenda), el acto cuenta con un respaldo institucional significativo:

Por Podemos: Asiste la secretaria general, Ione Belarra , y la cúpula de Podem Catalunya liderada por María Pozuelo.

Asiste la secretaria general, , y la cúpula de Podem Catalunya liderada por María Pozuelo. Por ERC: Acuden Oriol López (secretario general adjunto) y Laura Pelay (vicesecretaria general).

Acuden Oriol López (secretario general adjunto) y Laura Pelay (vicesecretaria general). Por los Comuns: Se espera representación de la dirección, en un gesto que busca normalizar las relaciones tras los desencuentros de 2024.

Mientras Jordi Turull (JxCat) ya ha rechazado de plano la idea priorizando la «unidad independentista», el debate de esta tarde en la UPF marcará el termómetro de una izquierda que, entre presiones de aparato y necesidades electorales, busca una nueva brújula para el ciclo político que viene.