En el último sorteo de Euromillones del año, celebrado hoy martes 30 de diciembre en París, la fortuna ha puesto en juego un bote millonario para los nueve países participantes. Esta noche, además de la combinación principal, el código de El Millón ha premiado a un nuevo afortunado en España.

Combinación Ganadora

• Números: 11, 26, 29, 34, 44

• Estrellas: 01, 10

El Millón (Solo en España)

El código alfanumérico premiado con 1.000.000 € para esta jornada es:

• Código: WRB43156

Escrutinio y Reparto de Premios

La recaudación total del sorteo ha ascendido a 38.452.922,60 €. Tras el escrutinio, estos son los resultados principales:

• Primera Categoría (5+2): Al no haberse registrado boletos acertantes, el bote se acumula para el primer sorteo de 2026.

• Segunda Categoría (5+1): Se han registrado 2 acertantes en Europa que cobrarán un premio superior a los 250.000 €.

• Tercera Categoría (5+0): Un total de 5 acertantes en todo el continente percibirán su premio correspondiente a la recaudación.

Próximo Sorteo: Viernes 2 de enero de 2026

Al quedar vacante el premio de primera categoría, el bote estimado para el primer sorteo del año que viene asciende a 30 millones de euros. Será la primera gran oportunidad de 2026 para los jugadores de la lotería europea.

Información Útil

• Dónde cobrar: Los premios inferiores a 2.000 € se pueden cobrar en cualquier administración de lotería. Para premios mayores, debe acudirse a las entidades bancarias colaboradoras (BBVA o CaixaBank).

• Caducidad: Recuerda que tienes un plazo de 3 meses para reclamar tu premio.

• Fiscalidad: Los premios superiores a 40.000 € tienen un gravamen especial del 20% por parte de la Agencia Tributaria.

Aviso: Esta información es meramente informativa. La única certificación oficial de resultados es la proporcionada por la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).