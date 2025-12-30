En el penúltimo sorteo del año de la Bonoloto, celebrado hoy martes 30 de diciembre, la combinación ganadora ha repartido suerte en diversas categorías. Con un bote que sigue resultando atractivo para los jugadores, ya conocemos los números que podrían cerrar tu 2025 con una alegría financiera.

Combinación Ganadora

• Números: 07, 12, 18, 25, 31, 32

• Número Complementario: 36

• Reintegro: 4

Escrutinio y Reparto de Premios

La recaudación total del sorteo ha ascendido a 2.215.438,50 €. Tras el sorteo, el reparto de premios queda configurado de la siguiente manera:

• Primera Categoría (6 aciertos): En esta ocasión, no se han registrado boletos acertantes, por lo que el importe se acumula para el bote del sorteo de mañana, Nochevieja.

• Segunda Categoría (5 + Complementario): Se ha registrado 1 boleto acertante en España, que percibirá un premio de 143.208,14 €.

• Tercera Categoría (5 aciertos): Un total de 72 personas cobrarán un premio de 994,50 €.

• Cuarta Categoría (4 aciertos): Los 4.136 boletos premiados recibirán 25,97 €.

• Quinta Categoría (3 aciertos): Un total de 78.294 acertantes tienen el premio fijo de 4,00 €.

• Reintegro: 440.119 apuestas recuperan el importe invertido de 0,50 €.

Bote para mañana, 31 de diciembre

Al haber quedado desierta la máxima categoría, el bote estimado para el sorteo especial de Nochevieja asciende a 1.600.000 €. Será la última oportunidad de este año para llevarse el gato al agua con la Bonoloto.

Información al jugador

• Caducidad: Tienes un plazo de 3 meses para reclamar tu premio.

• Cobro: Los premios de hasta 2.000 € se pueden cobrar en cualquier administración. Para importes superiores, es necesario acudir a las entidades bancarias colaboradoras.

Aviso: Esta información es meramente informativa. La única certificación oficial de resultados es la proporcionada por la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).