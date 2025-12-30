En la penúltima noche del año, la fortuna ha vuelto a repartir ilusión a través de los cupones de la ONCE. Ya conocemos los números premiados del sorteo diario y la combinación ganadora del Super Once.

Cupón Diario de la ONCE

El premio principal de 500.000 € a las cinco cifras y la serie, que incluye La Paga (36.000 € al año durante 25 años) para el acertante de la serie, ha sido para:

• Número premiado: 31.170

• Serie: 028

Otros premios destacados:

• 49 premios de 35.000 € a las cinco cifras (sin serie).

• Premios por terminaciones: 250 € a las cuatro últimas cifras, 25 € a las tres últimas, 6 € a las dos últimas y el reintegro de 2 € a la última cifra (0).

Super Once

El sorteo diario de la matriz de 80 números ha dejado la siguiente combinación de 20 cifras:

01, 06, 10, 14, 16, 19, 22, 31, 33, 34, 38, 40, 46, 48, 50, 53, 60, 61, 65, 78

Otros resultados de interés de hoy (30/12/2025)

Además de la ONCE, esta noche se han celebrado otros sorteos de Loterías y Apuestas del Estado:

• Euromillones: 11, 26, 29, 34, 44 | Estrellas: 1 y 10 | El Millón: WRB43156

• Bonoloto: 07, 12, 18, 25, 31, 32 | C: 36 | R: 4

Información para el cobro

• Plazo: Recuerda que los cupones de la ONCE caducan a los 30 días naturales.

• Puntos de cobro: Los premios de hasta 600 € se pueden cobrar en los puntos de venta autorizados. Para premios mayores, deberás acudir a entidades bancarias concertadas o centros de la ONCE.

• Próximo sorteo: Mañana se celebra el último sorteo diario de 2025. ¡Mucha suerte si tienes boletos para el Extra de Navidad de la ONCE del 1 de enero!

Aviso: Esta información es meramente informativa. La única lista oficial y vinculante es la que proporciona la ONCE.