El pasado mes rompe la tendencia a la baja del año con 52 fallecidos más que en junio de 2025. Los accidentes múltiples, la siniestralidad nocturna y las carreteras convencionales disparan la mortalidad.

MADRID. — Las carreteras españolas han registrado un preocupante repunte de la siniestralidad el pasado mes de junio. Un total de 142 personas perdieron la vida en accidentes de tráfico, lo que supone 52 víctimas mortales más que en el mismo mes del año anterior. Según el balance de la Dirección General de Tráfico (DGT), se trata de la cifra más negra para un mes de junio desde el año 2010, quebrando la tendencia de reducción de la mortalidad que se venía arrastrando desde enero.

A pesar de este trágico bache mensual, el balance del primer semestre de 2026 sigue siendo relativamente positivo: entre el 1 de enero y el 30 de junio se contabilizaron 501 fallecidos, 19 menos que en el mismo periodo de 2025, convirtiéndose en el tercer semestre con menos muertos de la serie histórica (sin contar los años de la pandemia).

Las claves detrás del repunte: Accidentes múltiples y nocturnidad

El fuerte incremento de la mortalidad en junio no responde a un goteo constante, sino a la concentración de jornadas especialmente trágicas y a siniestros de extrema gravedad:

Siniestros con múltiples víctimas: Se registraron seis accidentes con tres o más fallecidos (frente a ninguno en junio del año pasado), los cuales explican 21 de las 51 víctimas adicionales.

Se registraron (frente a ninguno en junio del año pasado), los cuales explican 21 de las 51 víctimas adicionales. Días especialmente negros: Hubo tres jornadas en las que se superaron los 10 muertos. El día más mortífero fue el 2 de junio, con 12 fallecidos . Además, se registraron cinco días con ocho o más muertes, unos picos diarios que no se veían desde 2009.

Hubo tres jornadas en las que se superaron los 10 muertos. El día más mortífero fue el . Además, se registraron cinco días con ocho o más muertes, unos picos diarios que no se veían desde 2009. El peligro de la madrugada: El aumento de las muertes se concentró en las franjas nocturnas. Entre las 20:00 y las 06:00 horas se registraron 31 de los 51 fallecidos adicionales, lo que demuestra la mayor lesividad de los accidentes durante la noche.

Radiografía de los accidentes: Dónde y cómo se produjeron

Los datos de la DGT permiten identificar patrones muy claros sobre el tipo de vía, vehículo y maniobras en los que se concentró la tragedia:

Factor Detalle del incremento en junio Tipo de vía Todo el aumento se dio en carreteras convencionales (+53 fallecidos). En autopistas y autovías la cifra bajó levemente (-2). Tipo de siniestro Las salidas de vía (+24 fallecidos) y las colisiones frontales (+21) coparon la gran mayoría de los casos. Medio de transporte Los ocupantes de turismos fueron los más afectados, con 29 fallecidos más que en junio del año anterior.

Sin cinturón ni casco: La DGT vuelve a poner el foco en las imprudencias: 22 de los fallecidos no utilizaban los dispositivos de seguridad obligatorios. En concreto, 19 conductores de turismo y dos de furgoneta iban sin cinturón, mientras que un ciclista falleció sin llevar el casco.

Dispersión geográfica y aumento de la movilidad

Desde Tráfico han descartado que este repunte se deba a un punto negro concreto, ya que la siniestralidad se distribuyó de forma muy dispersa en 26 provincias y 38 carreteras distintas.

Por comunidades autónomas, Andalucía lideró la mortalidad con 26 fallecidos (+8 respecto a 2025), seguida de Cataluña con 17 (+9), Castilla-La Mancha con 16 (+9), y Castilla y León y la Comunidad Valenciana con 14 víctimas cada una. En el lado opuesto, La Rioja, Ceuta y Melilla cerraron el mes con cero muertes.

Este repunte coincide, además, con un incremento sostenido de la movilidad. Solo en junio se produjeron 42,8 millones de viajes de largo recorrido, un 3% más que el año pasado, consolidando un semestre en el que los españoles se han desplazado más que nunca (230 millones de viajes en total).