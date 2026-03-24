La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anuncia una jornada marcada por la inestabilidad matinal en la ciudad autónoma, con una ligera probabilidad de precipitaciones y temperaturas máximas que alcanzarán los 17 grados.

La ciudad de Ceuta afronta este martes, 24 de marzo, una jornada meteorológica caracterizada por la alternancia de cielos y la presencia de precipitaciones de carácter leve durante la primera mitad del día. Según los datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el escenario climático evolucionará desde una madrugada de cielos completamente cubiertos hacia una progresiva apertura de claros conforme avance la tarde.

Evolución de la nubosidad y precipitaciones

El inicio del día vendrá definido por una densa capa nubosa que se mantendrá hasta las 06:00 horas. A partir de esa franja, la nubosidad tenderá a disminuir, aunque este proceso coincidirá con la aparición de lloviznas débiles. La previsión técnica estima una acumulación de agua de apenas 0,1 litros por metro cuadrado, prevista en torno a las 11:00 horas.

A medida que el reloj avance hacia el horario vespertino, las lluvias remitirán por completo, dando paso a un escenario de nubes escasas. Respecto a los fenómenos eléctricos, la AEMET señala que existe una baja probabilidad de que se registren tormentas tanto en el tramo matinal como durante la tarde en la localidad.

Temperaturas y régimen de vientos

En el apartado térmico, la ciudad autónoma no experimentará cambios significativos respecto a las jornadas precedentes. Los termómetros marcarán una temperatura máxima de 17 grados, manteniendo una estabilidad térmica similar a la registrada ayer. Por su parte, las temperaturas mínimas se situarán en el entorno de los 14 grados, lo que garantiza un ambiente templado durante las horas nocturnas y el amanecer.

En cuanto al régimen de vientos, se espera que predomine la componente este, soplando de manera constante sobre el territorio ceutí a lo largo de este martes.