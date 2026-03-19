El coso de la calle Xàtiva cierra su feria taurina con toros de Núñez del Cuvillo y la retransmisión gratuita en televisión de tres figuras del escalafón

La Feria de las Fallas de Valencia alcanza este jueves, 19 de marzo, su jornada de clausura con uno de los carteles más sugerentes de todo el ciclo. Coincidiendo con la festividad de San José, la plaza de toros de Valencia pondrá el broche de oro a su semana grande con una terna de máximo interés compuesta por Alejandro Talavante, Juan Ortega y Emilio de Justo. El festejo, que ha generado una gran expectación entre la afición, contará además con el atractivo de poder seguirse en directo y de forma gratuita a través de la televisión.

El encierro reseñado para esta cita pertenece a la prestigiosa ganadería de Núñez del Cuvillo, un hierro de garantías para el lucimiento de tres toreros con conceptos muy definidos. La corrida dará comienzo a las 17:00 horas, momento en el que se romperá el paseíllo en un coso que rozará el lleno para despedir el serial valenciano.

Un cartel de figuras y triunfadores de Madrid

La combinación de este 19 de marzo reúne un palmarés envidiable sobre la arena valenciana. Alejandro Talavante llega como uno de los grandes referentes tras haber cruzado la Puerta Grande de Las Ventas hasta en cinco ocasiones. El extremeño, que confirmó su alternativa en 2007 desorejando a un toro del Puerto de San Lorenzo, mantiene un idilio especial con la ganadería de hoy, con la que logró su última salida a hombros en Madrid durante el San Isidro de 2019.

Le acompaña su paisano Emilio de Justo, otro de los toreros predilectos de la afición madrileña con cuatro Puertas Grandes en su haber. De Justo tomó la alternativa precisamente de manos de Talavante en 2007 en Cáceres, cerrando hoy un círculo de maestría en Valencia. Completa la terna el sevillano Juan Ortega, exponente del toreo más clásico y puro del escalafón actual. Ortega, que paseó una oreja en Las Ventas en 2018, atraviesa un momento de madurez artística que le convierte en uno de los grandes reclamos de la temporada.

Cómo ver la corrida de Fallas gratis en televisión

Para aquellos aficionados que no puedan desplazarse a la plaza valenciana, existen diversas opciones para seguir el festejo en directo: