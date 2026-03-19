La ciudad autónoma vivirá una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica, con cielos cubiertos que darán paso a precipitaciones en la segunda mitad del día. Las temperaturas máximas se situarán en los 18 grados.

Ceuta afronta este jueves 19 de marzo una jornada de transición meteorológica caracterizada por el aumento de la nubosidad y la llegada de lluvias. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la ciudad mantendrá cielos cubiertos durante gran parte del día, evolucionando hacia un escenario de mayor inestabilidad a medida que avance la tarde.

Previsión de lluvias y tormentas

Durante la primera mitad de la jornada, no se esperan precipitaciones de relevancia, predominando el ambiente gris pero seco. Sin embargo, el panorama cambiará en la segunda mitad del día, cuando se prevé la entrada de un frente que dejará lluvias débiles de manera generalizada hasta la última franja nocturna.

La AEMET advierte, además, de que no se puede descartar la posibilidad de tormentas de forma aislada a lo largo del día, lo que obligará a extremar las precauciones en los desplazamientos por la ciudad.

Temperaturas y viento

En lo que respecta a los valores térmicos, los termómetros no experimentarán variaciones significativas en comparación con los registros de la víspera. Se espera una temperatura máxima de 18 grados, mientras que las mínimas se situarán en el entorno de los 14 grados. No obstante, debido a las condiciones de humedad y nubosidad, la sensación térmica mínima podría descender hasta los 15 grados en ciertos momentos.

Por último, el viento soplará con componente este, manteniendo la tónica de los últimos días en el área del Estrecho.