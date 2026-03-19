Una DANA y un frente frío marcan la festividad de San José con nevadas en cotas bajas y un desplome de las temperaturas en la Península y Baleares

El día del Padre vendrá acompañado de un notable cambio meteorológico. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este jueves 19 de marzo un descenso generalizado de las temperaturas y la aparición de la nieve en cotas inusualmente bajas para la época. La inestabilidad será especialmente acusada en el extremo norte, el sistema Ibérico y Baleares, donde las precipitaciones podrían ser localmente fuertes.

La cota de nieve se situará entre los 600 y 800 metros en gran parte de la Península, bajando incluso a los 400 metros en zonas de los Pirineos al final de la jornada. Se esperan heladas en los sistemas montañosos, que serán especialmente intensas en el área pirenaica.

Predicción detallada por zonas

Cantábrico y Pirineos: Lluvias y nieve persistente

El cielo estará cubierto en el Cantábrico oriental, Navarra, alto Ebro y Pirineos. Las precipitaciones serán persistentes y pueden ir acompañadas de tormentas ocasionales, siendo localmente fuertes en el litoral vasco y cántabro. En los Pirineos, la nieve aparecerá en prácticamente cualquier cota.

Área Mediterránea y Baleares: Tormentas y granizo

En Baleares, se espera un ambiente muy inestable con chubascos que podrían ser fuertes, acompañados de tormenta y granizo menudo. La cota de nieve en las islas se situará en torno a los 600 metros, subiendo ligeramente por la noche. En el litoral mediterráneo peninsular, la nubosidad aumentará a lo largo del día con lluvias dispersas a partir del mediodía.

Centro y Sur peninsular: Nubosidad en aumento

Madrid y Castilla-La Mancha: Cielo nuboso con precipitaciones débiles, más probables en la Sierra y zonas de montaña del noreste. La cota de nieve bajará hasta los 800-900 metros al final del día.

Cielo nuboso con precipitaciones débiles, más probables en la Sierra y zonas de montaña del noreste. La cota de nieve bajará hasta los 800-900 metros al final del día. Andalucía y Murcia: Intervalos nubosos con tendencia a cubierto. Se esperan lluvias débiles por la tarde, más probables en las sierras orientales, donde la nieve bajará hasta los 900 metros.

Intervalos nubosos con tendencia a cubierto. Se esperan lluvias débiles por la tarde, más probables en las sierras orientales, donde la nieve bajará hasta los 900 metros. Extremadura: Predominio de cielos poco nubosos, aunque la nubosidad aumentará por la tarde con posibles lluvias débiles en el área de Gredos.

Canarias: Estabilidad relativa

En el archipiélago canario se esperan intervalos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve y en Lanzarote y Fuerteventura. Las temperaturas experimentarán pocos cambios, con ligeros descensos en las cumbres.

Temperaturas y Viento

El descenso térmico será la nota dominante en casi todo el país. Las máximas bajarán de forma notable en el interior peninsular y Baleares, mientras que solo se esperan ascensos ligeros en el litoral del sureste y el entorno del Estrecho.

El viento soplará de componente norte con intervalos de fuerte en:

El litoral gallego y el Ampurdán (Gerona).

Baleares y zonas de montaña del centro y norte.

El valle del Ebro (cierzo moderado con rachas fuertes).

Resumen de cotas de nieve por regiones