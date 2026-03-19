El conjunto taronja, consolidado en la cuarta plaza, recibe a un Barcelona que encadena cinco derrotas en los últimos seis partidos de Euroliga y necesita reaccionar para no comprometer el playoff

El Valencia Basket y el FC Barcelona se ven las caras este jueves, 19 de marzo, en el Roig Arena con motivo de la jornada 32 de la Euroliga. El encuentro, con tintes de eliminatoria anticipada, enfrenta a dos escuadras con dinámicas contrapuestas pero con la urgencia compartida de sumar en el tramo decisivo de la fase regular. Mientras los locales buscan blindar su ventaja en la zona noble, el cuadro azulgrana llega exigido por una racha de resultados que ha sembrado dudas en el proyecto de Xavi Pascual.

Situación clasificatoria y objetivos

El equipo dirigido por Pedro Martínez afronta la cita desde una privilegiada cuarta posición. Con un balance de 20 victorias y 11 derrotas, los valencianos se mantienen en una situación idónea para asegurar su presencia en la postemporada. Sin embargo, el Valencia Basket necesita recuperar sensaciones tras dos tropiezos contundentes: la derrota en Liga ACB ante La Laguna Tenerife (89-71) y el reciente revés europeo en la cancha del Real Madrid (96-79).

Por el contrario, el panorama es sensiblemente más complejo para el FC Barcelona. Situado en la décima plaza con un registro de 17-14, el equipo catalán se encuentra inmerso en una lucha feroz por entrar entre los ocho mejores de Europa. La irregularidad ha castigado severamente a los de Pascual, que acumulan cinco derrotas en sus últimos seis compromisos continentales, a lo que se suma la decepción de la eliminación en semifinales de la Copa del Rey a manos del Saski Baskonia.

Precedentes: el dominio azulgrana ante el reto taronja

A pesar del bache actual del Barça, el histórico reciente favorece claramente a los visitantes. De los últimos cinco enfrentamientos directos, el Barcelona se ha impuesto en cuatro ocasiones. El duelo más cercano en el tiempo, correspondiente a la tercera jornada de la presente Euroliga, se saldó con un vibrante triunfo culé en el Palau Blaugrana por 108-102.

No obstante, el último precedente en territorio valenciano cayó del lado local, cuando el Valencia Basket logró imponerse por 93-81 en la competición doméstica (ACB 25/26), demostrando que el factor cancha en el Roig Arena puede ser determinante para frenar el talento exterior del Barça.

Horario y dónde ver el Valencia Basket – FC Barcelona

El partido dará comienzo este jueves, 19 de marzo, a las 18:00 horas. La expectación es máxima en la capital del Turia para un duelo que podrá seguirse en directo a través de la plataforma Movistar Plus+, concretamente en el canal M+ Vamos.

El choque no solo pondrá a prueba la solidez defensiva del Valencia ante las cuerdas, sino también la capacidad de resiliencia de un Barcelona que no tiene margen de error si quiere seguir dependiendo de sí mismo para alcanzar los playoffs de la máxima competición europea.