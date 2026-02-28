El coste de la electricidad registra este sábado un precio medio de 14,50 euros por megavatio hora (MWh). La jornada destaca por una franja central del día con precios cercanos a cero e incluso negativos, lo que supone una oportunidad para optimizar el consumo doméstico en el cierre del mes.

El mercado mayorista de electricidad, según los datos facilitados por el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE), presenta este 28 de febrero una configuración muy favorable para el consumidor. Tras la subasta diaria, el precio del MWh ha experimentado un descenso notable, permitiendo que la mayor parte de la jornada se mantenga en niveles muy competitivos.

Es fundamental recordar que estos valores corresponden al precio del mercado mayorista. El importe final que aparecerá en la factura eléctrica del usuario estará sujeto a la adición de peajes, cargos, impuestos y otros costes regulados propios de cada contrato.

Horas valle: el momento de menor coste

La franja más económica del día se concentra en el tramo central. A partir de las 10:00 de la mañana, los precios comienzan una senda descendente hasta situarse en niveles próximos a los cero euros por MWh. Concretamente, entre las 11:00 y las 12:00, se registrará el punto más bajo de la jornada, alcanzando los -0,02 euros por MWh. Esta tendencia se mantendrá con gran estabilidad hasta las 16:00 horas, facilitando el uso de electrodomésticos de alto consumo —como hornos o secadoras— en este horario.

El tramo de mayor coste

Por el contrario, el precio de la electricidad experimenta un repunte significativo al caer la tarde, coincidiendo con las horas de mayor demanda. La curva ascendente se acentúa a partir de las 18:00 horas, siendo el pico máximo de la jornada la franja comprendida entre las 19:00 y las 20:00, momento en el que el MWh alcanzará los 73,65 euros.

Desglose del precio por horas (euros/MWh)