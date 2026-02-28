El Turf Moor acoge un duelo de necesidades en la jornada 28; le detallamos toda la información para seguir el encuentro en directo hoy

La Premier League llega a una jornada crucial este sábado, 28 de febrero de 2026. El Burnley recibe al Brentford en el Turf Moor en un encuentro que pone frente a frente realidades muy distintas: mientras el equipo local lucha con urgencia por salir de la zona de descenso, los visitantes buscan recuperar sensaciones tras un tropiezo reciente.

Horario del partido Burnley vs Brentford

El choque, correspondiente a la jornada 28 de la Premier League, se disputa hoy a las 16:00 horas (horario peninsular español).

¿Dónde ver el encuentro por TV hoy?

Para los aficionados que deseen seguir el partido en directo desde España, la retransmisión se realiza a través de DAZN. Podrán disfrutar del choque tanto en la plataforma de streaming oficial como mediante los canales integrados en las plataformas de televisión por suscripción que ofrecen este servicio.

Previa del encuentro

Burnley: El equipo local ocupa actualmente la 19ª posición con 19 puntos. Tras su empate (1-1) ante el Chelsea la pasada jornada, los Clarets necesitan encadenar resultados positivos para intentar revertir una temporada complicada y mantener vivas sus esperanzas de permanencia.

El equipo local ocupa actualmente la 19ª posición con 19 puntos. Tras su empate (1-1) ante el Chelsea la pasada jornada, los Clarets necesitan encadenar resultados positivos para intentar revertir una temporada complicada y mantener vivas sus esperanzas de permanencia. Brentford: Los Bees llegan al duelo situados en la 7ª plaza con 40 puntos. Tras caer 0-2 ante el Brighton, el conjunto de Thomas Frank tiene el objetivo de retomar la senda de la victoria y reafirmar su posición en la parte noble de la tabla frente a un rival que históricamente ha sido difícil de batir en casa.

La última vez que ambos conjuntos se enfrentaron en la presente edición del torneo fue el pasado 29 de noviembre, donde el Brentford se impuso por 3-1. Con el arbitraje de Samuel Barrott, se espera un duelo intenso donde el Burnley tratará de hacer valer el apoyo de su afición en Turf Moor frente a un rival que llega con la ambición de consolidarse en los puestos europeos.