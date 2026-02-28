El Spotify Camp Nou es el escenario de uno de los choques más atractivos de la jornada 26; le detallamos toda la información para seguir el encuentro en directo

La jornada 26 de LaLiga EA Sports nos regala hoy, sábado 28 de febrero de 2026, un duelo de altos vuelos. El FC Barcelona, líder consolidado del campeonato, recibe al Villarreal CF en un encuentro que promete máxima exigencia para ambos conjuntos. Mientras los azulgranas buscan mantener su hegemonía en la tabla, el equipo de Marcelino García Toral llega en un estado de forma excepcional, asentado en puestos de Champions League.

Horario del partido FC Barcelona vs Villarreal

El encuentro se disputa hoy sábado, 28 de febrero, a las 16:15 horas (horario peninsular español) en el Spotify Camp Nou.

¿Dónde ver el encuentro por TV hoy?

Para los seguidores que deseen seguir el desarrollo de este enfrentamiento en directo, la retransmisión oficial en España está garantizada a través de las siguientes plataformas:

Televisión: El partido podrá seguirse en directo a través del canal Movistar+ LaLiga (disponible en el dial 52 de Movistar Plus+ y en el dial 110 de Orange TV).

Previa del encuentro

FC Barcelona: El conjunto dirigido por Hansi Flick encara el partido con la tranquilidad de haber contado con una semana limpia de entrenamientos. Con la enfermería vaciándose progresivamente, Flick afronta el tramo decisivo de la temporada recuperando efectivos, aunque tendrá que gestionar bajas sensibles como la de Gerard Martín por sanción, además de las ya conocidas de Gavi y Christensen.

El conjunto dirigido por Hansi Flick encara el partido con la tranquilidad de haber contado con una semana limpia de entrenamientos. Con la enfermería vaciándose progresivamente, Flick afronta el tramo decisivo de la temporada recuperando efectivos, aunque tendrá que gestionar bajas sensibles como la de Gerard Martín por sanción, además de las ya conocidas de Gavi y Christensen. Villarreal CF: El Submarino Amarillo llega a Barcelona con la confianza por las nubes tras encadenar dos victorias consecutivas en derbis. Terceros en la clasificación y con un colchón importante sobre sus perseguidores, los de Marcelino se presentan como una de las pruebas más difíciles para el líder, a pesar de contar con bajas confirmadas de peso como Gerard Moreno, Foyth, Logan Costa y Cabanes.

El enfrentamiento de esta tarde en el Camp Nou se presenta como una oportunidad de oro para medir las fuerzas del líder frente a uno de los equipos más sólidos del campeonato en este momento. Sin duda, uno de los partidos destacados del fin de semana en LaLiga.