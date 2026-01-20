Comprar una vivienda en zonas urbanas en España cuesta casi el doble que en áreas rurales, y Madrid lidera la lista con la mayor diferencia de precios, según los datos del portal inmobiliario Idealista correspondientes al cierre de 2025.

El precio medio de la vivienda usada en entornos urbanos alcanzó los 2.906 euros/m², frente a 1.459 euros/m² en las zonas rurales, lo que supone un incremento del 99 %. En Madrid, la brecha es aún más pronunciada: los pisos en la ciudad cuestan 4.821 euros/m², mientras que en sus zonas rurales el precio medio es de 2.085 euros/m², un 131 % más barato.

Aunque Baleares registra los precios más altos tanto en la ciudad (5.246 euros/m²) como en el campo (3.801 euros/m²), la diferencia entre ambos entornos es menor, del 38 %. Tras Madrid, las mayores disparidades se observan en Álava (126 %), Salamanca (115 %), Cáceres (114 %) y Valladolid (102 %), principalmente debido a los bajos precios en los entornos rurales, que en muchos casos se sitúan por debajo de 1.000 euros/m².

Entre las grandes ciudades, la brecha de precios llega al 73 % en Barcelona y al 72 % en Sevilla, mientras que en Málaga y Valencia es más moderada, con un 48 % y 33 %, respectivamente.

Según Idealista, que recopila más de 1,2 millones de anuncios de viviendas en venta y alquiler, las localidades con mayores precios de vivienda rural se encuentran en Baleares, Guipúzcoa, Santa Cruz de Tenerife, Málaga y Vizcaya.