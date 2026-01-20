La vicepresidenta de Ceuta y consejera de Economía, Kissy Chandiramani, dio inicio a la feria ICE Barcelona con un emotivo recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, que hasta el momento ha dejado 40 fallecidos y más de 150 heridos.

Desde el stand de Ceuta iGaming, Chandiramani transmitió un mensaje de solidaridad y pésame a las familias afectadas: “Quiero expresar mi acompañamiento y mi pésame a todas las familias que lo estarán pasando realmente mal tras el terrible accidente ocurrido ayer en Córdoba. Mi deseo es que los heridos tengan una pronta recuperación”.

El equipo de los Servicios Tributarios y el área económica de Ceuta se ha desplazado a ICE Barcelona 2026, una de las ferias más relevantes del mundo en el ámbito del juego online, para presentar las ventajas fiscales y económicas que ofrece la ciudad autónoma al sector.

Chandiramani destacó la importancia de esta industria para Ceuta, que ya emplea a más de mil personas, representa el 12% del PIB de la ciudad y alberga a las siete empresas con mayor facturación local. “En Ceuta buscamos atender a las empresas de manera directa, ágil y sencilla. Este evento es un escaparate perfecto de lo que nuestra ciudad puede ofrecer. Tenemos una agenda completa hoy y mañana, lo que seguro atraerá a nuevos operadores y empresas de servicios relacionadas con el sector”, concluyó.