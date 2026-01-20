Patricia Úriz, exmujer del exasesor ministerial Koldo García, declaró este martes ante la Audiencia Nacional que los reintegros de gastos del PSOE que ella gestionaba se realizaban exclusivamente en efectivo, mientras que los correspondientes al Ministerio de Transportes se efectuaban mediante transferencias bancarias.

Úriz, que también trabajó en el Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos, compareció como investigada por un presunto delito de blanqueo ante el juez Ismael Moreno, en el marco de la investigación sobre la supuesta trama corrupta conocida como “caso Koldo”.

La exmujer del exasesor llegó a la sede judicial con el rostro parcialmente cubierto y una peluca roja, acompañada de su abogada Leticia de la Hoz, quien también representa a su exmarido. Durante su declaración, Úriz explicó que algunos gastos los adelantaba Koldo García y ella los recogía posteriormente en la sede del partido. Entre los ejemplos citados, mencionó un pago de 1.500 euros efectuado por su exmarido con tarjeta, por el que no quería que se reflejara la identidad de sus acompañantes.

Sobre los mensajes de WhatsApp incluidos en el informe de la UCO, en los que se mencionaban billetes de 500, 200 y 100 euros con nombres como “chistorras”, “soles” y “lechugas”, Úriz negó reconocerse en esa forma de expresarse y aclaró que la interpretación de hasta 300 mensajes intercambiados podría estar fuera de contexto.

Asimismo, defendió que las referencias a “folios” se referían a documentos impresos que ella trasladaba al Ministerio para Ábalos, y que la mención a “puta 1” aludía a la exmujer de Ábalos, Carolina Perles, con quien mantenía una mala relación.

Sobre el patrimonio compartido con Koldo García, explicó que pisos y coches fueron adquiridos mediante hipotecas, préstamos familiares o ahorros de su hija, negando que existiera un origen irregular de los fondos. También reconoció conocer al comisionista Víctor de Aldama, aunque dijo no recordar muchos detalles tras la pandemia y el nacimiento de su hija.

Úriz ya estaba siendo investigada por la Audiencia Nacional en la causa de las mascarillas durante la pandemia. Su declaración se produjo tras el informe de la UCO que señalaba ingresos no declarados del exministro Ábalos y la actuación de Úriz y García como gestores de dichos fondos.

Se espera que este miércoles Koldo García reciba de forma directa un disco duro con copia del contenido de sus dispositivos intervenidos, tras ser trasladado desde la cárcel de Soto del Real al juzgado de Moreno, en cumplimiento de su derecho a la defensa.