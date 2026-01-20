Un equipo de investigación liderado por la Universidad de Berna (Suiza) ha identificado estructuras geológicas en Marte que señalan la probable existencia de océanos antiguos en el planeta rojo, ampliando la evidencia de un pasado más húmedo y potencialmente habitable.



Los científicos suizos y sus colaboradores han analizado imágenes captadas por sondas y orbitadores marcianos, detectando formas similares a deltas de ríos terrestres, que en la Tierra se forman donde los ríos desembocan en océanos o mares. Estas estructuras, que quedaron preservadas en el terreno marciano, han servido para reconstruir lo que podría haber sido una línea de costa con agua en estado líquido en el hemisferio norte del planeta.

Según la investigación, publicada recientemente, los deltas y otras formaciones sedimentarias sugieren que en un pasado remoto —hace más de 3 000 millones de años— vastas extensiones del planeta estuvieron cubiertas por agua, con un océano que ocuparía gran parte de la región norte. Los científicos han logrado incluso reconstruir un nivel de mar antiguo y posibles costa marcianas mediante el estudio de las alturas de estos depósitos.

Los investigadores destacan que estas estructuras no son meros restos de cauces menores, sino que muestran características compatibles con deltas fluviales que desembocan en un gran cuerpo de agua, algo que solo tendría sentido si Marte alguna vez tuvo grandes acumulaciones de agua líquida en superficie. Los sedimentos cubiertos hoy por dunas de viento conservan formas originales que permiten deducir este antiguo ambiente acuático.

Este descubrimiento se suma a un cuerpo creciente de evidencia científica que respalda la hipótesis del océano antiguo en Marte, conocida como la hipótesis del océano marciano, que plantea que una parte significativa de la superficie del planeta estuvo cubierta por agua, probablemente similar en extensión a océanos terrestres como el Ártico en la Tierra.

La presencia pasada de océanos en Marte tiene implicaciones profundas para la comprensión de la evolución del planeta, su clima primitivo y la posibilidad de que hubiera condiciones favorables para formas de vida microbiana en épocas remotas. El agua es uno de los elementos clave considerados esenciales para la vida, y su abundancia en el pasado marciano aumenta la relevancia de futuras misiones de exploración.

Puntos clave del hallazgo

Científicos suizos han identificado estructuras geológicas marcianas que parecen deltas de ríos desembocando en un océano antiguo.

Estos deltas permiten reconstruir lo que podría haber sido una gran masa de agua superficial en el hemisferio norte de Marte.

El agua líquida habría existido hace más de 3 000 millones de años, en una etapa temprana de la historia del planeta.

Los depósitos sedimentarios sugieren la presencia de una línea de costa antigua y condiciones climáticas distintas a las actuales.

Este hallazgo respalda la hipótesis de que Marte fue en algún momento un planeta “azul” con océanos profundos.

Entender el agua antigua en Marte es clave para estudiar su potencial de habitabilidad pasada.

La detección de indicios de océanos antiguos en Marte por parte de un equipo de investigación suizo no solo profundiza nuestra comprensión del pasado geológico del planeta rojo, sino que también refuerza la perspectiva de que Marte no siempre fue el desierto árido que vemos hoy. Este tipo de descubrimientos fortalece la hipótesis de que, hace miles de millones de años, el planeta pudo haber albergado ambientes ricos en agua líquida, con océanos, ríos y costas, lo cual tiene un enorme impacto científico en la búsqueda de vida pasada y en la planificación de futuras exploraciones espaciales.