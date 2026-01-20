Ceuta ha dado un paso decisivo en su estrategia de transformación económica con la colocación de la primera piedra de Odissea, la ciudadana primera incubadora de alta tecnología orientada al sector turístico. Este proyecto nace como un impulso a la innovación y el emprendimiento, con especial atención al desarrollo de la economía azul y verde.

Durante el acto, el presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Ceuta, Karim Bulaix García-Valiño, destacó la relevancia estratégica de la iniciativa y agradeció el respaldo institucional recibido, mencionando la colaboración del presidente de la Ciudad, la delegada del Gobierno en Ceuta, el presidente de la Autoridad Portuaria y el director de la Fundación Incyde.

Bulaix también valoró la participación del ecosistema empresarial local, con representantes de empresas tecnológicas, del sector portuario y del tejido empresarial ceutí, señalando que “esa implicación refuerza el componente colaborativo del proyecto y demuestra la capacidad de la ciudad para avanzar cuando se trabaja unida”.

“Odissea no es solo una infraestructura; es una visión compartida de futuro”, afirmó el presidente de la Cámara de Comercio, quien aseguró que la entidad seguirá trabajando para que este proyecto se convierta en un motor de crecimiento, empleo y talento para Ceuta.